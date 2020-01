https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 22.01.2020 - Última actualización - 18:44

18:40

Sistemas Electrónicos de Suministro de Nicotina

La OMS confirma que los vaporizadores "no son seguros"

La Organización Mundial de la Salud aseguró este miércoles que "no hay duda" de que los vaporizadores son perjudiciales para la salud y no son seguros, según publicó en una guía en su sitio web sobre los cigarrillos electrónicos.



Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

