Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su pequeña hijastra

Miércoles 22.01.2020

19:11

Fue apresado este miércoles, en inmediaciones del cruce de la ruta provincial 6 y el Camino de los Quinteros. El viernes se realizaría la audiencia imputativa.

Un hombre de 54 años fue arrestado este miércoles, cerca del mediodía, en inmediaciones del cruce de la ruta provincial 6 con el Camino de los Quinteros, en jurisdicción de la localidad de Monte Vera. Este sujeto está acusado de abusar sexualmente de una pequeña que es hija de quien era su pareja, en la casa que habitaban juntos en barrio Pompeya.



El sospechoso fue atrapado por personal de la División Captura del Departamento Operativo R1, en cercanías de un conocido motel.



Según está previsto, este hombre será imputado el viernes por la fiscal Alejandra del Río Ayala por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia”.



Luego de hacer la denuncia, el pasado 10 de enero, la madre de la víctima se presentó en la redacción de El Litoral para pedir ayuda. El acusado estaba prófugo y ella tenía miedo.



“De este desastre yo me enteré el viernes pasado hablando con mi hijo de 8 años. El me comentó que había visto una situación rara con su hermana. La llamo a la nena y le pregunto. Al principio negaba todo. Pero después me contó todo”, contó la mujer en esa oportunidad.



“Me dijo: ‘Él se está haciendo el vivo’. Entonces yo le pregunté: ‘¿Qué te hizo... te tocó o fue más que eso?’ Y la nena me contestó: ‘más que eso’”.

“Ante esta situación me fui de inmediato hasta la comisaría del barrio. De ahí me mandaron a la Comisaría de la Mujer donde me tomaron la denuncia. La nena fue examinada por el médico quien me confirmó que tenía signos de abuso”, agregó la mujer.



Sorpresa



La mamá de la víctima, cuya identidad se reserva por obvios motivos, dijo que el hombre convivía con ella desde hacía una década. “En todo ese tiempo nunca vi nada raro. Al contrario, pese a que no es el padre biológico, siempre se mostró cariñoso y atento con mis hijos. Nunca les pegó. Jamás sospeché nada. Sin embargo ahora me queda claro que tenía una doble personalidad. Cuando se quedaba solo en casa, sacaba el monstruo que había dentro suyo. Aprovechaba cuando yo me iba”, se lamentó.



La mujer también contó que su ex pareja le mandaba mensajes a su celular. Le decía que estaba arrepentido, que había cometido un error y que quería pagar por lo que había hecho.