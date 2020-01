En Colastiné Norte reclaman que las geoceldas están rotas y al descubierto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vecinos del barrio Las Paltas advierten que empezaron a romperse al no se cubiertas con arena. Hay más de 50 cuadras con este sistema. Los concejales Carlos Pereira e Inés Larriera solicitaron “medidas urgentes” al Ejecutivo Municipal.

En Colastiné Norte, para que las calles de arena se conserven y se mantengan transitables, se colocó en los últimos años un sistema de geoceldas para que el barrio tenga caminos seguros para salir hasta la Ruta n°1 cuando hay anegamientos por lluvias intensas.

En Colastiné Norte, para que las calles de arena se conserven y se mantengan transitables, se colocó en los últimos años un sistema de geoceldas para que el barrio tenga caminos seguros para salir hasta la Ruta n°1 cuando hay anegamientos por lluvias intensas.

Guillermo Edsberg, vecino del barrio Las Palmas, dialogó con El Litoral y advirtió sobre la falta de mantenimiento de las calles de Colastiné: “Cuando hay lluvias fuertes se lava la arena que está arriba y queda al descubierto, debe tener una capa de entre 8 y 10 centímetros de arena. En calle Macluras cuando ha pasado la máquina enganchó geoceldas y se van rompiendo. Si se hace un recorrido por el barrio se nota claramente cuál es la función de las geoceldas y cómo se hacen pozos grandes donde no están”.

Con el correr de las semanas, y según la cantidad de lluvias registradas, los vehículos que circulan van llevando en sus ruedas la arena que está húmeda en la capa que se encuentra por arriba de las geoceldas y, por lo tanto, es necesario ir reponiendo esa arena para que las geoceldas no queden expuestas, con el riesgo de roturas. Por este motivo, el mantenimiento sobre todo en épocas lluviosas como las de verano el mantenimiento debe ser constante. “Si no hay lluvias aguantan mucho tiempo, pero si llueve fuerte se va lavando y apenas se seca hay que pasar la máquina”, indicó el vecino y agregó: “Al no haber pozos grandes con una o dos pasadas se arregla fácil, el tema es que no está pasando”.

Las geoceldas, colocadas entre 2017 y 2018, están en más de 50 cuadras de Colastiné Norte, en calles: Las Macluras, Mocovíes, Chanaes, San Franciso de Asís, Magnolias, Curupíes, Las Moras, Los Eucaliptus, Los Talas. “Es muy importante para nosotros que se mantengan y no se rompan porque se hizo un gasto enorme para todo Colastiné, con una inversión que sacaron de los impuestos que pagamos los vecinos”, aseveró Edsberg, y explicó que para que se construyan las geoceldas, los frentistas compraron los materiales y la Municipalidad aportó la mano de obra. Para colocar las geoceldas en 45 cuadras (en 2018) se invirtieron $ 19.446.600 —incluyeron obra de badenes y cruces—.

Desagües tapados

Otra de las complicaciones que presenta Colastiné es que los desagües se obstruyen con arena y pastizales. “Están todos tapados, inclusive las cunetas tienen mucha arena. Además, los caños —que pasan por debajo de las calles— están al descubierto y se están rompiendo con el pasar de los vehículos”, sostuvo el vecino. Al no poder drenar el agua de manera correcta, las calles la acumulan, se generan pozos y perjudican a las geoceldas.

Ante estos problemas coyunturales que sufren los residentes del barrio del distrito de La Costa, Edsberg destacó que “nosotros nos comunicamos con el coordinador de La Costa, pero después de que aparecieron las publicaciones (en el Facebook “Reclamos Barrio Las Paltas”) dejó de contestar los teléfonos. Nosotros lo que estamos haciendo es marcar que hay un problema, y si ellos se ofenden están agravando el problema”.

Tapados. Los desagües están obstruidos con arena y yuyos altos. Foto: Flavio Raina

¿Qué son y para qué sirven?

El sistema de geoceldas consiste en paneles de tiras de polietileno de alta densidad, soldadas entre sí, que conforman una estructura de confinamiento para la arena. Los especialistas indican que es un material ideal para utilizar en aplicaciones de ingeniería civil ya que proporciona una buena compactación y permite el drenaje del agua con libertad. Con frecuencia ciertos terrenos con una buena capacidad de drenaje son difíciles de confinar in situ. La geocelda proporciona la solución para conseguir un confinamiento del terreno o de materiales granulares, con un buen drenaje.

Colocación. Entre 2017 y 2018 se colocó el sistema para que las calles se conserven en buen estado. Foto: Guillermo Di Salvatore / Archivo

Concejales opositores solicitan “medidas urgentes”

“Los concejales de la UCR en Juntos Por el Cambio —Inés Larriera y Carlos Pereira— alertan que las geoceldas de Colastiné se están rompiendo por falta de mantenimiento y por mala operación de las motoniveladoras en las calles, y solicitan al Ejecutivo Municipal medidas urgentes para una correcta conservación”, alertaron en un comunicado los ediles opositores.

A su vez, Larriera y Pereira entienden que “el trabajo de reposición de arena por sobre la superficie de las geoceldas se ha venido realizando en forma muy deficiente en las últimas semanas, quedando expuestas en muchos sectores y sufriendo en estos días diversos tipos de daños. Resulta preocupante que cuando el Municipio hace el trabajo de emparejado y recomposición del suelo —y debido a que las geoceldas se encuentran ‘expuestas’— las motoniveladoras han arrancado pedazos enteros de geoceldas”, denunciaron en la misiva.

La concejala Larriera manifestó que “es muy penoso ver cómo las geoceldas de Colastiné que tanto le han costado a la ciudad y que han significado una enorme mejora para la circulación en el barrio, se estén destruyendo de esta manera. Corremos el riesgo que en pocos meses pierdan su vida útil. Y lo que más nos llama la atención es que es el propio Municipio, el que por omisión o por un accionar negligente ha llevado a esta situación”.

Para solicitar una solución a este problema, los ediles ingresaron un proyecto al Concejo Municipal para pedirle al Ejecutivo que “corrija en forma urgente esta situación, disponga de los operativos de reposición de arena en tiempo y forma, y que las tareas se hagan como corresponde para que las motoniveladoras dejen de romper las geoceldas”.