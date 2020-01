https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿Qué dirá Griselda? Thelma Fardín negocia su ingreso al Bailando El periodista de espectáculos Ángel De Brito publicó en su cuenta de Twitter un extracto de una entrevista, en la que la actriz deja la puerta abierta a la posibilidad de participar del certamen más famoso de Argentina.

Thelma Fardin, reconocida actriz argentina, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de participar del Bailando 2020, la información la brindó el periodista de espectáculos Ángel De Brito, a través de su cuenta de Twitter.

El periodista, publicó una imagen en la que se ve un extracto de una entrevista que dio la actriz, en la que frente a la consulta de si era verdad que la llamaron para el certamen, la joven artista contestó: "¡Cierto! Mi representante está con el tema, aunque todavía no me senté a pensarlo". Además, expresó que le encanta bailar y que no es solo una actriz y punto, "hay otras cosas en juego", comentó.

Luego, el entrevistador de consulta si no se siente libre para decidirlo, a lo que Fardin le contesta que siente una responsabilidad por el rol social que ocupa. Y agregó que hace años que no ve el programa. "Sé que después de mi denuncia a Juan Darthés, Mery del Cerro hizo su su denuncia pública en el Bailando y que Griselda (Siciliani) participó. Igual, yo en este momento tengo muchas ganas de armar una carrera artística hacia afuera. Hace poco me llamaron de una serie internacional que se filmaría en México", explicó.

Con respecto a su posible entrada en el mundo de la política, la joven artista, reconocida por haber denunciado al actor Juan Darthés por abuso sexual, dijo que no hubo una propuesta concreta, pero que los partidos políticos coquetean con ella. "Mi gran desafío es que ninguno me fagocite, como le pasó a Carolina Píparo. Igual, siento que lo más funcional es no ponerle una bandera política a esta causa que represento", señaló Thelma.