Línea directa

Polideportivo de la costanera

Blas Gómez

“A quien corresponda: pido que se dé una vuelta por el polideportivo de la costanera y alrededores. Esto es Almirante Brown entre Calcena y Gutiérrez y Laprida al fondo. Verá alambres caídos, pedazos de mampostería desparramados en el piso, falta de luz. Soy técnico mayor retirado, y les digo que con 60, 70 ladrillos y dos baldes de cemento se arregla todo. Y el tema del alambrado: dos personas con mucha voluntad, más pinza y tenaza, lo solucionan. Otra tecnología no existe para levantarlo. Lo que sobra es personal, lo que falta es las ganas de trabajar. Sobre Laprida, dentro del polideportivo hay una cancha de básquet con un solo foco de luz, habría que arreglarlo y quizás conectarlo al alumbrado público para que ilumine, que cumpla una función”.

Mesas y sillas en lugares públicos

Un antiguo lector

“Al intendente, Emilio Jatón: el año pasado fue reconstruido el Bv. Av. Freyre, y está regido por las mismas normas que los demás bulevares, cuyos canteros centrales no están ocupados por mesas y sillas de ningún comercio. La ordenanza 12.457, que dictó el Honorable Concejo para construir la nueva avenida Freyre no habilita, en ninguno de sus 10 artículos, dictados el 21/12/17, a instalar ninguna mesa a ningún bar de avenida Freyre. Además, sacaron los portabicicletas, un robo; ocupan la vereda central hasta las baldosas que tienen rayas todos los días a la noche y la extienden hasta la palmera. Esto sucede en Av. Freyre y Catamarca, en Av. Freyre y Juan de Garay. Ocupan toda esa zona peatonal con mesas y sillas y también hacen propagandas de cervecerías privadas. La plaza que está frente a la Jefatura: otro tanto, mesas en la vereda. Otra particularidad que se observa en determinados negocios de la ciudad es que se ven, en su frente, en su contorno, luces colgadas, con riesgos enormes. Si llega a pasar una desgracia, ¿quién será el responsable?, a mi modo de ver será la Municipalidad. Señor Jatón: tiene que tomar nota, ¿quién los autoriza, quién los habilita? Son privilegios que les dio el señor Corral, que hoy deberían corregirse. Señor Jatón: usted será el futuro gobernador, porque la ciudad lo quiere”.

Esclarecer la muerte de Nisman

Alfredo Salomón

“Me pregunto: ¿quién se beneficiaba con la muerte de Nisman? Todo el mundo sabe que al fiscal lo asesinaron y fue para que no declarara en pocas horas lo que le comentó al periodista Alfano en un programa televisivo nocturno. La muerte de Nisman, un fiscal de la Nación, causó asombro al mundo entero. Ojalá todo se encamine bien y el final sea el esperado, por tanta gente de buena fe que habita este país”.

Pensar el transporte público

Oscar Manuel Donnet

“Me llama la atención el tema del trasporte público, el problema surge porque no hay subsidios que avalen un congelamiento de la tarifa y según los empresarios no se puede garantizar el servicio si no se aumentan los boletos, en el medio los usuarios, que sin tener ni voz ni voto en esta cuestión, atemorizados por el desenlace que puede producirse... Estamos a la espera que aparezca de una solución mágica, ahora yo me pregunto ¿alguien pensó en alguna opción como utilizar GNC para no contaminar y abaratar costos?, ¿alguien pensó en utilizar vehículos de menor porte tipo combi en los horarios que por propios cómputos empresariales bastarían para cubrir el escaso requerimiento del transporte y así evitar mayores consumos innecesarios? Tal vez estos puntos a considerar no sean inmediatos ni ofrezcan una total respuesta a la problemática que se plantea pero por lo menos es algo, pensar no es tan malo, ¿o será que es más redituable extorsionar los bolsillos de los demás?”.