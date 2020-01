https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT Tatengue habló previo al partido contra Argentinos El mensaje más raro de Madelón, que deja dudas sobre su futuro en Unión

El entrenador de Unión, Leonardo Madelón, realizó este jueves por la mañana una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas y dejó flotando en el ambiente sensaciones ambiguas, que pueden entenderse de varias maneras y que es posible que el partido de este viernes en el 15 de Abril ante el puntero del torneo, signifique mucho en el ánimo y en el trabajo futuro.



“La experiencia o los años enseñan cosas y yo entendía que había que buscar los momentos para explicar las cosas. El vestuario está bien. Tuvimos una semana en la que el hincha de Unión sintió el shock, la dirigencia es la que debe dar las explicaciones y hablará por la tarde. Cuando hablo de la experiencia, quiero decir que me enseñó a sacarme los problema y dedicarme al trabajo. Entonces, cuando termina el trabajo, me dedico de lleno a los problemas. Ahora estoy enfocado en el partido de mañana, el sábado afrontaremos los problemas”, comenzó diciendo Madelón.



El entrenador le habló al hincha, mencionándolo en varias ocasiones: “Preparamos el equipo para el día de la mañana, el vestuario está bien excepto por la ida de los jugadores. No lo esperábamos. Me encuentro a dos o tres días del partido y pasa esto. Hicimos un equipo que va a hacer un buen partido, estamos convencidos de que nos va a ir bien. El hincha estará bien representado adentro de la cancha, tuve la suerte de ir juntando gente y prepararlos bien. Mañana no juega ni el entrenador ni el presidente ni la política, juega su Unión. Van a tener un buen equipo y está preparado para ganarle a Argentinos Juniors”.



Luego, tiró algunas frases en las que dio la impresión de querer apartarse de algo. “Me siento tan bien, tan feliz y tan limpio, que se los quiero decir a todos. Es verdad que no tengo que estar diciendo que soy honesto, porque el que anda diciendo todo el día que es honesto, es porque algo esconde. Pero todo lo que se prometió, en Unión, se dio, desde el día que nos pidieron ascender y lo logramos. Luego nos pidieron afianzar al club en Primera. Luego, un equipo fue tapando al otro por los rendimientos, mejorándose día a día. Consolidamos a Unión en Primera y después nos pidieron que había que vender. Se hizo. Nos fue muy bien contra el rival de siempre, contra el clásico adversario, y eso ayuda a la institución por el estado de ánimo. Si faltaba algo, era clasificarse para algo internacional. Yo estoy por encima de lo que se pueda decir. Quiero mucho a este club por eso quiero decirle a la gente que mañana juega Unión. No miren nada raro y que no se inventen cosas. A mí no me mueve un peso de más. Yo mañana pongo el mejor equipo y lo digo así, con enjundia, porque tenemos derechos adquiridos para hablar así”.



Después, volvió a “tirarle la pelota” a los dirigentes y señaló que “el club va a explicar lo sucedido en cuanto a la salida de los jugadores. Eso es ajeno a nosotros. Quiero saludar al pueblo tatengue. No crean que esto huele a despedida, no tengo nada que esconder. Mañana tenemos que hacer un buen papel. Y después vendrá un fin de semana reflexivo. Vamos a estar con la mejor onda mañana para jugar ante uno de los punteros. Y cuando termine el partido, afrontaremos los problemas”, concluyó.



¿Qué queda flotando en el ambiente?, como se dice al principio, sensaciones ambiguas. Los rumores, a partir de la salida en cuestión de horas de tres jugadores del andamiaje titular (Acevedo, Martínez y Gómez Andrade), se multiplicaron en la ciudad. Madelón sólamente había hablado una sola vez y fue en Mar del Plata, el lunes 6 de enero, después del primer entrenamiento en la Feliz. Después, su postura fue la de evitar las declaraciones públicas hasta que este jueves, el día previo al primer partido del año, decidió hacerlo pero de una manera poco convencional: sin aceptar preguntas. Es raro y extraño, más allá de que no es la primera vez que Madelón utiliza esa manera de plantarse ante la prensa.