La MLS no envía el TMS por ahora

Brian sigue ausente y tampoco está habilitado

Colón, a través de la AFA, se lo pidió a la Liga Profesional de los Estados Unidos. Si en siete días no llega, quedará automáticamente habilitado para jugar con la “38”.

Está ok con Banfield. Entre la falta de habilitación de la MLS de Estados Unidos y sus ausencias de las prácticas, Brian Fernández se quedó afuera de listado de viajeros a Santiago del Estero. Todos confían en el partido de la segunda fecha frente a Banfield, en el Cementerio de los Elefantes, para el gran debut del “38” con la sangre y luto. Foto: Gentileza



El jugador-franquicia, Brian Fernández, sigue “ausente con aviso y permiso” de los entrenamientos profesionales del Club Atlético Colón, por lo que hoy jueves completó el cuarto día de faltas consecutivas. Pero además de quedar descartado para firmar planilla en Santiago del Estero por cuestiones obvias —cuatro días sin entrenar—, tampoco está reglamentariamente habilitado para arrancar en esta primera fecha del 2020 en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Tenés que leer Primero pasacalles, ahora la "barra" Como se sabe, la FIFA “abrió” el TMS el día 20 de enero para este temporada en todo el mundo. El TMS (Sistema de Correlación de Transferencias de la FIFA) entró en acción el 1 de octubre de 2010 y la FIFA lo instauró con el objetivo de tener mayor transparencia en los fichajes internacionales y proteger a los futbolistas menores de edad. — 1) ¿Cómo funciona el famoso TMS ?: funciona por Internet, consiguiendo así sustituir los contratos que anteriormente se hacían en papel. — 2) ¿En qué casos se utiliza?: este sistema solo se aplica para fichajes internacionales, es decir, entre clubes de distintos países. Los fichajes de una misma federación nacional (por ejemplo, entre equipos españoles) no entran en el TMS. — 3) ¿Cuándo tiene validez?: para que el traspaso de un jugador tenga validez, los dos clubes involucrados en la operación tienen que introducir la información del acuerdo alcanzado en el sistema. Si uno de los dos no lo introduce, el traspaso no es válido. — 4) ¿Qué información requiere el TMS?: esa información se compone de: nombres de los clubes y de las asociaciones, datos personales de los jugadores (fecha de nacimiento, nacionalidad, nombre de pila, segundo nombre en el caso de que procediera, y todos los apellidos), tipo de fichaje (permanente, cesión, intercambio), posibles pagos de comisiones, cuantía total del traspaso, datos sobre cualquier compensación por entrenamiento y formación o sobre contribuciones de solidaridad, plazos de satisfacción del pago (de los cuales puede haber uno o más), calendario de los pagos (con fechas, cantidades a abonar y beneficiarios) y datos de los pagos ya efectuados (incluida toda la información sobre el banco pagador, el banco beneficiario, la cantidad pagada, la fecha del pago y el beneficiario). Además de la información mencionada anteriormente, los clubes y las asociaciones deben introducir en el sistema documentos acreditativos de la nacionalidad, del nombre correcto y de la edad del jugador; una copia del nuevo contrato laboral del jugador, una copia del acuerdo de traspaso y pruebas acreditativas de los pagos. — 5) ¿Quiénes tienen TMS?: cada club y cada asociación poseen su propia cuenta en el sistema, lo que permite al equipo del TMS ver inmediatamente la información que suministran e identificar así todas las partes implicadas y las irregularidades que pudieran producirse.

En tiempo y forma, el mismo 20 de enero Colón “subió” al TMS sus fichas extranjeras: Brian en Estados Unidos, Rafa García en Uruguay y Agustín Doffo en Chile. En el caso de Brian Fernández pasaron tres días ya y no enviaron a la AFA el certificado internacional de transferencia. Por lo bajo creen que es una “factura” que le están pasando los americanos al jugador por su polémica salida de la Liga Profesional de Estados Unidos.

“Si a los siete días, la federación de origen no envía el TMS, la segunda federación involucrada —en este caso la AFA— tiene la obligación de habilitarlo automáticamente para que empiece a jugar y trabajar”, explicaron hoy a El Litoral.

En consecuencia, si la MLS se toma los siete días, la fecha tope es el lunes 27 de enero, por lo que Brian Fernández con su dorsal “38” quedaría automáticamente habilitado para debutar en la segunda fecha del 2020 frente a Banfield en el Cementerio de los Elefantes.

Lo que debe quedar bien claro es que Brian Fernández no juega en Santiago del Estero por un doble motivo: 1) no entrenó los últimos cuatro días y quedó el márgen del listado de viajeros que informó Colón; 2) al no enviar el TMS la Liga de Estados Unidos y abrirse un plazo de siete (7) días, tampoco hubiera podido debutar porque no está reglamentariamente habilitado. ¿Qué dice el contrato? Por ahora, tanto Diego Osella como entrenador y los dirigentes sabaleros “acompañan” los tiempos de Brian Fernández con esta problemática personal y familiar. El “38” ya lleva cuatro faltas seguidas a los entrenamientos: las dos primeras por un estado gripal, que fue constatado en la habitación que ocupa en el Hotel de Campo Colón. Pero en las últimas 48 horas no se sabe dónde está físicamente (puede ser acá o en Buenos Aires), resolviendo sus temas particulares. Desde la fría letra, Colón puede rescindir cualquiera de los contratos de sus futbolistas bajo la figura de “incuplimiento”. La historia, en el caso de Brian Fernández, es que Colón le “compró” a Bragarnik la ficha del jugador: ya depositó un dinero importante de entrada y se comprometió a pagar otro dinero dividido en cuotas. Es por eso que cruzan los dedos para que resuelva sus temas y vuelva a entrenar. Más encuentros Por su parte, la Agrupación Colón Campeón con Ricardo Magdalena organizó este miércoles por la noche un nuevo encuentro con socios sabaleros para hacerles conocer sus proyectos y propuestas, algo que se repite este jueves en la ciudad de Esperanza. De tal manera, esta agrupación política continúa trabajando con vistas al próximo proceso electoral, no sólo comunicando sus ideas sino también escuchando la voz del socio sabalero. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

