El conmovedor mensaje de la hija de Natacha Jaitt a casi un año de su muerte

Jueves 23.01.2020

13:52

Antonella Olivera expresó su dolor en la red con un sentido mensaje y pidió justicia para esclarecer el caso.

El 23 de febrero próximo se cumplirá un año de la misteriosa muerte de Natacha Jaitt, sobre la cual aún no hay una sentencia judicial y las dudas continúan en el aire. A un mes del triste aniversario, Antonella Olivera recordó a su madre con un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Llega el 23 y cada vez que ese día se acerca yo caigo en picada, todavía no logro entender: cómo puede ser que no te vuelva a ver ? Que de la nada se pasará casi un año y no sepa nada de vos, como si hubieras desaparecido de un día para otro y ya no tuviera manera de encontrarte", expresó la joven de 20 años junto a una imagen de Natacha.

Y continuó: "Encontré un lugar para nosotras dos, en mi corazón, donde estamos juntas y nada de esto pasó".

La joven rosarina, además, prometió seguir buscando justicia para esclarecer la muerte de la conductora radial. "¡Seguiré luchando día a día para que salga a luz la verdad! Porque sé que más allá de toda la mierda, siempre, tarde o temprano, gana la verdad", dijo y agregó: "¡Te amo hasta el fin de mis días! Gracias por darme la vida y ser quien fuiste, gracias por haber sido y ser mi mamá. Prometo usar esa fortaleza que me heredaste y hacer todo lo algún día soñamos. Te amo infinitamente", concluyó Antonella, quien se tomó unos días con sus amigos en Guarda Do Embaú, Santa Catarina, Brasil.

Ulises Jaitt también usó las redes para recordar a su querida hermana. "Once meses con el corazón roto, me arrancaron a mi ángel", escribió el periodista y conductor del ciclo radial El Show del Espectáculo.

Días atrás, en diálogo con LAM, el hermano de la fallecida conductora de radio contó que sigue en la lucha por saber la verdad y por la tenencia de sus sobrinos Antonella y Valentín Yospe, de 13 años, fruto de la relación entre Natacha y el actor Adrián Yospe, quien falleció en 2011 debido a un cáncer. "Valentino pasó de año y no se llevó ninguna materia", contó orgulloso.

Cada vez que es entrevistado, Ulises deja en claro su disconformidad con el trato que la Justicia le da al caso, además de sostener que pudo haber un complot para asesinarla. “Hicieron informes sobre adicciones sin saber qué le pasó a mi hermana, el examen toxicológico dio que tenía cocaína en el estómago, eso aparece en el estómago cuando lo ingerís, aparentemente se la metieron en la bebida”, dijo en charla con Ángel de Brito.

"No tengo dudas que la mataron. Vengo investigando hace tiempo con una forense. Voy a exigir que se haga justicia y citen a declarar a todos los que estuvieron ahí", apunta Ulises directamente a Gonzalo Rigoni dueño del Complejo Xanadú en Tigre, de quien sospecha que le puso algo en la bebida a su hermana, quien luego apareció muerta.

Para avanzar en su esclarecimiento, Alejandro Cipolla, el abogado de la familia, dijo que sería clave desbloquear el iPad de Natacha, pero ese procedimiento podría llegar a costar 25 mil dólares.