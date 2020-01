https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 23.01.2020 - Última actualización - 17:05

17:02

No hay estadísticas que indiquen que sea una práctica particularmente extendida pero a día de hoy entrar como turista a Estados Unidos y dar a la luz es una práctica legal. A partir de este viernes 24 de enero, dejará de serlo. Alegando razones de seguridad nacional y la integridad del sistema migratorio, el Departamento de Estado acaba de emitir nuevas directrices que autorizan a sus funcionarios a denegar las peticiones de visados para entrar en Estados Unidos a las mujeres embarazadas si sospechan que el único fin de su viaje es dar a luz y que su hijo obtenga la ciudadanía de este país.

Por "seguridad nacional" Estados Unidos limita las visas a embarazadas No hay estadísticas que indiquen que sea una práctica particularmente extendida pero a día de hoy entrar como turista a Estados Unidos y dar a la luz es una práctica legal. A partir de este viernes 24 de enero, dejará de serlo. Alegando razones de seguridad nacional y la integridad del sistema migratorio, el Departamento de Estado acaba de emitir nuevas directrices que autorizan a sus funcionarios a denegar las peticiones de visados para entrar en Estados Unidos a las mujeres embarazadas si sospechan que el único fin de su viaje es dar a luz y que su hijo obtenga la ciudadanía de este país. No hay estadísticas que indiquen que sea una práctica particularmente extendida pero a día de hoy entrar como turista a Estados Unidos y dar a la luz es una práctica legal. A partir de este viernes 24 de enero, dejará de serlo. Alegando razones de seguridad nacional y la integridad del sistema migratorio, el Departamento de Estado acaba de emitir nuevas directrices que autorizan a sus funcionarios a denegar las peticiones de visados para entrar en Estados Unidos a las mujeres embarazadas si sospechan que el único fin de su viaje es dar a luz y que su hijo obtenga la ciudadanía de este país.

“Estados Unidos dejará de emitir visados temporales tipo B1 y B2 a extranjeros que quieren entrar en Estados Unidos con el fin de hacer turismo de nacimientos, la práctica de viajar a Estados Unidos para asegurar a sus hijos la ciudadanía automática y permanente al dar a luz en suelo americano”, ha anunciado en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca Stephanie Grisham. “La industria del turismo de los nacimientos amenaza con sobrecargar valiosos recursos hospitalarios y está plagado de actividad criminal, como lo demuestran los procesamientos federales”, sostiene.

Tenés que leer

Estados Unidos dejará de emitir visados temporales tipo B1 y B2 a extranjeros que quieren entrar en Estados Unidos con el fin de hacer turismo de nacimientos”

El presidente Donald Trump cuestiona desde hace años el derecho de suelo que rige la concesión de la ciudadanía estadounidense, basado en la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, y en el pasado ha advertido que considera “seriamente” acabar con él. Trump agitó el debate coincidiendo con las elecciones legislativas de noviembre del 2018 y no ha desistido de la idea. Pero en lugar de adentrarse en una nueva batalla política o judicial, el presidente ha optado por una vía más pragmática que le permitirá apuntarse un tanto más ante sus seguidores en su lucha contra la inmigración.

La nueva normativa no afecta a países como España y la mayo de países de la Unión Europea incluidos en el programa ‘visa waiver’ de Estados Unidos y cuyos ciudadanos están exentos de la obligación de solicitar un visado para viajar al país norteamericano, sólo llenar el formulario ESTA antes de su visita. Desde este viernes, el Departamento de Estado da discreción a los funcionarios encargados de valorar las solicitudes de visados para determinar si la mujer puede o no viajar a Estados Unidos.

La nueva normativa no afecta a países como España y la mayo de países de la Unión Europea incluidos en el programa ‘visa waiver’ de Estados Unidos

Si las respuestas a sus preguntas no son consideradas creíbles y el funcionario concluye que el objetivo de su desplazamiento es dar a luz, aunque pueda justificar que va a visitar familiares o a recibir un tratamiento médico, su solicitud puede ser denegada. La decisión se tomará por tanto en el país donde se solicite la autorización, no a su llegada a Estados Unidos. “Cerrando este flagrante agujero legal acabará con abusos endémicos y redundará en la protección de Estados Unidos”, sostiene la Casa Blanca.

Los tribunales federales dictaron 19 condenas por cobrar miles de dólares a potenciales clientes con la promesa de ayudarles a llegar a Estados Unidos para dar a luz, de acuerdo con The New York Times. Los acusados fueron declarados culpables de fraude y lavado de dinero. Según una investigación de la agencia Associated Press, los principales países origen del llamado turismo de nacimientos son China, Rusia y Nigeria.

De acuerdo con John Cohen, que trabajó en el Departamento de Seguridad Interior bajo la administración Obama, este tipo de esquemas criminales no son muy comunes y no deberían ser tratados como un riesgo de seguridad. “Están exagerando dramáticamente sus implicaciones para la seguridad nacional”, ha declarado Cohen a ABC News.