Criticas en Canadá a Justin Trudeau por comprar donas premium

La controversia comenzó cuando Trudeau tuiteó una foto de sí mismo llevando cajas de la tienda Oh Donuts en Winnipeg. “Recogí algunas de las mejores de Winnipeg para mantenernos en otro día completo de reuniones del gabinete”, escribió el primer ministro. “Gracias por el combustible, @OhDoughnuts. #Shoplocal”

La tienda de donas respondió a la publicación de Trudeau con su propio tuit agradeciéndole su visita. “Podemos confirmar que salió con ellas por la puerta. Estamos bastante seguros de que el Ministerio de Salud estaría de acuerdo en que todo está bien con moderación”, dijo la tienda. Algunos se apresuraron a alabar al primer ministro, celebrando su apoyo a un negocio local. Otros lo criticaron por lo que vieron como una compra de donas excesivamente “cara”.

Picked up some of Winnipeg’s best to keep us going through another full day of Cabinet meetings. Thanks for the fuel, @OhDoughnuts. #shoplocal pic.twitter.com/9vrgWnUdxo