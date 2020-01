Se atrincheró en Río Negro porque la estafaron con la compra de un camión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El reclamo lo llevaba a cabo en un local comercial de Allen. La joven de 23 años reclama la entrega del camión prometido o de los 30 mil dólares de diferencia del precio.

Una joven camionera de Neuquén se atrincheró en el ingreso a una concesionaria ubicada a la vera de la Ruta Nacional 22, en Allen, para reclamar que le entreguen un camión que compró hace casi 10 meses. En el lugar se encuentra junto a sus dos hermanas y aseguró que no se irá hasta que le den una solución.

En diálogo con LM Cipolletti, Sabina Agón, la damnificada, explicó que el 10 de abril pasado compró un camión marca Volvo con un requerimiento muy especial: el color. Ella quería que fuera fucsia y el vendedor le dijo que era posible en un plazo de entrega de cuatro meses y cerraron el trato. El tiempo no significó un problema, hasta que se dio cuenta de que se estaba demorando más de lo normal.

"Ayer (miércoles) me hicieron venir a buscar los papeles del camión, pero no era el que yo había pedido. El que compramos valía 150 mil dólares, mientras que el que trajeron a la concesionaria cuesta USD 30 mil menos y -tanto el modelo, la cilindrada como el color- son diferentes. A este último tampoco me lo quisieron entregar, por lo que decidí poner dos camiones que ya tenía en la entrada en busca de una respuesta", comentó la joven camionera.

Al respecto, indicó que -en el caso de quedarse con el camión equivocado- quiere que le devuelvan los USD 30 mil de diferencia. "Vinieron a hablarme y me pidieron que me vaya, pero yo me voy a quedar acá hasta que me lo entreguen", sentenció.