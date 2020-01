https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 23.01.2020 - Última actualización - 20:54

20:48

Las pericias llevarán varios días ya que participarán alrededor de 100 testigos.

Están detenidos en Villa Gesell Se realizó la primera rueda de reconocimiento a los rugbiers Las pericias llevarán varios días ya que participarán alrededor de 100 testigos. Las pericias llevarán varios días ya que participarán alrededor de 100 testigos.

Los diez rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, fueron sometidos hoy a una rueda de reconocimiento.



Los jóvenes fueron llevados a primera hora de este jueves en dos combis de la Policía provincial al Centro de Convenciones "Néstor Kirchner", ubicado en el Paseo 139 casi ruta nacional 11, de Villa Gesell, desde la comisaría local y la de Pinamar, en las que permanecían alojados.



Trascendió que los dos primeros imputados en pasar a la rueda fueron Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, que hasta el momento son los acusados de ser los autores principales del hecho.



A la salida de una de las ruedas, Juan Cruz Hasevocs, un ciudadano que participó de la medida como un "falso imputado" y que habría pasado con Thomsen a la rueda, contó ante la prensa que el acusado "estaba tranquilo", y que le dijo que "fue una pelea normal".



Los diez imputados participaron este jueves en la primera de las ruedas de reconocimiento de una serie que se espera que dure varios días porque son alrededor de cien los testigos.



Los acusados Máximo Thomsen, de 20 años; y Ciro Pertossi, de 19, están imputados por el delito de homicidio agravado en calidad de coautores; mientras que Matías Benicelli, de 20; Ayrton Viollaz, de 20; Luciano Pertossi, de 18; Lucas Pertossi, de 20; Alejo Milanesi, de 20; Enzo Comelli, de 19; Juan Pedro Guarino, de 19; y Blas Cinalli, de 18, están sindicados como "partícipes primarios".



La defensa de los acusados del crimen del joven de 18 años había cuestionado el trámite por considerar que los rostros de los implicados ya habían circulado en primer lugar en redes sociales y en segundo en medios de comunicación.



No obstante, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, consideró el reconocimiento como "una prueba importante", entre otras cuestiones, por la posibilidad de que se sumen otros sospechosos como coautores del crimen.



Escoda, por otro lado, admitió la posibilidad de que se produzcan nuevas liberaciones de detenidos en cuanto se avance en la investigación y se pueda dirimir responsabilidades.



"Esto es una investigación incipiente. Las responsabilidades pueden ir mutando, las calificaciones también. Si no encontramos elementos para sustentar una acusación, la Fiscalía va a ser la primera en disponer la libertad del detenido", expresó en diálogo con el canal C5N.



El fiscal general indicó que la semana próxima se espera que esté lista la pericia realizada a una zapatilla que podría indicar quien fue el autor de la patada en la cabeza que recibió la víctima, mientras que aseguró que "los videos" que constan en la causa "son una prueba contundente".



Este jueves trascendió que ya se habría identificado el modelo y tipo de calzado que se usó para patearle la cabeza al joven asesinado.



"Si no resultan identificados, podrían quedar libres"



Escoda dijo hoy que si los acusados en la rueda de reconocimiento "no resultan identificados, podrían quedar libres". Sin embargo, el fiscal explicó que si algunos de los acusados no son reconocidos por los testigos en la rueda, pero la Fiscalía tiene pruebas en su contra, no quedarían en libertad.



"Hay imputados que de haber reconocimiento negativo y no haber otra prueba concluyente la Fiscalía va a pedir la liberación. Acá se trata de identificar a quienes tuvieron responsabilidad en el hecho", relató el fiscal.



Y agregó: "Un acusado podría quedar libre si no resulta identificado y no hay otra prueba que lo sindique".



El fiscal confirmó también que el lunes de la semana que viene se realizarán las pericias en los teléfonos celulares de los diez imputados.



Al ser consultado si uno de los dos acusados de autoría podría ser beneficiado con la pericia scopométrica en la que se hará el cotejo entre el dibujo de la zapatilla y la impronta de la víctima para ver si coincide el calzado con la marca que tenía en el rostro la víctima, el fiscal dijo que no.



Además, el funcionario judicial, explicó que Pablo Ventura, el joven que se convirtió en el detenido número 11 y que luego fue liberado, participará igualmente de la rueda porque "la fiscal se quiere asegurar de algunas cosas para dictar el sobreseimiento", ya que si lo sobresee, ya no podrá ser investigado nuevamente, en el caso de surgir alguna otra prueba en su contra con el avance de la investigación.



Con información de NA