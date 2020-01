https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 24.01.2020 - Última actualización - 7:15

7:08

Lo señaló Marcos Corach, jefe de gabinete municipal. Expectativas ante el cambio en la provincia y cuestionamientos frente a la ausencia de respuestas para con la ciudad y la región en la gestión de Lifschitz y Pullaro.

Rafaela frente al desafío de mejorar la seguridad "Confiamos en el nuevo gobierno" Lo señaló Marcos Corach, jefe de gabinete municipal. Expectativas ante el cambio en la provincia y cuestionamientos frente a la ausencia de respuestas para con la ciudad y la región en la gestión de Lifschitz y Pullaro. Lo señaló Marcos Corach, jefe de gabinete municipal. Expectativas ante el cambio en la provincia y cuestionamientos frente a la ausencia de respuestas para con la ciudad y la región en la gestión de Lifschitz y Pullaro.

Rafaela comenzó el año con multitudinarias marchas reclamando contra la inseguridad tras la muerte de Gonzalo Glaria cuando perseguía a motochorro que le habían sustraído pertenencias a un menor. En días más, el intendente Luis Castellano recibirá al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y al Jefe de Policía, José Luis Sarnaglia para coordinar políticas de prevención entre los gobiernos provincial y municipal. El Litoral habló con el jefe de gabinete de la gestión de Castellano, Marcos Corach quien admitió la problemática, dijo que toda respuesta estará en el marco de la Constitución y las leyes pero cuestionó el olvido que en seguridad tuvo la ciudad y la región durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz y del ministro Maximiliano Pullaro.

- ¿Sigue siendo grave la situación de seguridad en Rafaela?

- La problemática de la inseguridad viene avanzando, no sólo en nuestra ciudad, sino en el país y la región. Mientras el delito crece aritméticamente, la seguridad pública crece lentamente. Es una realidad que no podemos negar. La seguridad ciudadana es un bien público y un derecho ciudadano. Y también comprendemos no sólo el enojo de los vecinos, sino también que no es obligación de ellos conocer la Constitución Nacional, la provincial y las leyes para identificar a los responsables políticos de garantizar la seguridad. Pero nosotros sí, es nuestra obligación y lo que nos guía en nuestro proceder como representantes de los vecinos de nuestra ciudad. Es la Constitución, son las leyes las que nos llevan a alzar la voz ante la provincia y la Nación como lo venimos haciendo hace demasiado tiempo.

Tenemos la obligación de dar la cara y también decir con toda claridad: los principales responsables políticos del aumento de la inseguridad en nuestra ciudad tienen nombre y apellido: se llama Gobierno Provincial, porque es la responsabilidad primaria. Y en segundo lugar del gobierno nacional, que ha mandado fuerzas federales a Rosario y Santa Fe y aquí solo hemos logrado, después de muchísima pelea, el restablecimiento de Gendarmería para la ruta. Por eso, nosotros también estamos enojados. Porque hace años que venimos reclamando al gobierno provincial por más efectivos sin ningún tipo de resultados de importancia. Solo aparecen a cuentagotas y con la emergencia, con los casos que son conmocionantes y trascienden a través de los medios las fronteras de nuestra ciudad. Lo digo con dolor y también con responsabilidad: No sentimos ni el acompañamiento ni el compromiso de los ex funcionarios provinciales, comenzando por el (ex) ministro Pullaro, cuando requerimos más apoyo en para combatir la inseguridad. Lifschitz no nos recibió cuando siendo gobernador le pedimos una audiencia para pedirle acciones más decididas y coordinadas. En cambio, cuando ocurrió lo de (Gonzalo) Glaria, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain junto al jefe de Policía, Sarnaglia, nos recibieron. A los pocos días reforzaron la seguridad con PAT que todavía permanecen en la ciudad.

No mentimos ni nos escondemos. Este no es un tema de personas. Se trata de responsabilidades. Nosotros representamos a todos los vecinos de Rafaela que nos dieron su confianza y esperan mucho de nosotros. Y por eso no vamos a bajar los brazos.

- Usted responsabiliza a la provincia por la falta de respuesta que tuvieron durante muchos años...

- Podemos armar carpetas con una descripción de los pedidos de fuerzas federales que le hicimos al gobierno de Macri que no han tenido respuesta y otro con los pedidos a la provincia. ¿Sabe que nos mandaron?. En abril, algunos patrulleros pero sin nuevo personal. Rafaela necesita como mínimo 80 policías más y el departamento Castellanos unos 200. ¿De qué nos sirven los patrulleros si no hay policías para que los manejen?

Queremos ser muy claros: no vamos a permitir que discriminen a Rafaela, que traten a los rafaelinos como ciudadanos de segunda. Somos tan santafesinos como un habitante de Rosario o de la ciudad capital y lo vamos a decir en cada lugar donde tengamos la oportunidad de hacerlo. No nos vamos a callar. Le aclaro que nunca vamos a dejar de hacernos cargo, como gestión municipal, de los problemas y los legítimos reclamos de nuestros vecinos. Seguimos aumentando el presupuesto y la capacidad operativa de la GUR desde su creación año a año.

- ¿Cómo sigue esto?

- Sabemos que con este esfuerzo no alcanza. Sabemos que falta más. Y para conseguir más seguridad para todos, creemos que lo primero que debemos hacer es estar unidos todos. Sin importar de qué partido seas. No podemos partidizar una cuestión así. Es un tema que debiera tenernos unidos en vez de tratar de sacar alguna ventajita política.

Para nosotros, cuando trabajamos desde nuestro lugar para combatir la inseguridad, no distinguimos de banderías políticas. No se trata de un ataque político al gobierno provincial ni nacional. Nosotros hacemos críticas cuando creemos que corresponde reclamando coordinación y más diálogo. Nunca vamos a cerrarnos al diálogo ni a la cooperación. Confiamos en el nuevo gobierno provincial para salir del olvido de los últimos años.