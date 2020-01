https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 24.01.2020 - Última actualización - 8:42

8:40

El gabinete provincial Quién es Jorge Raúl Llonch

Jorge Raúl Llonch asumió como ministro de Cultura, el segundo desde la elevación del área a ese rango. Antes fue el último titular cuando tenía la jerarquía de Secretaría, entre 2005 y 2007, durante el segundo gobierno de Jorge Obeid. Antes había ocupado cargos en la cartera, como director del Centro Cultural Manuel J. Lavardén (20002004) y director provincial de Gestión Cultural (2004-2005).





Dice no tener deudas pendientes de aquel paso por la gestión: “Hubiese querido tener más tiempo para llevar adelante algunos programas, pero deudas pendientes no. Creo que hicimos cosas muy buenas, que dejaron su huella, y con muchos actores políticos involucrados, muchas áreas, no sólo Cultura.





La puesta en valor de la ex Jefatura, transformada en Plaza Cívica, la cantidad de actividades que desarrollamos en ese espacio, realmente liberado y abierto al gran público. el otro espacio cultural que fue puesto en valor y lanzado con mucha fuerza fue la Plataforma Lavardén”.





Nacido el 9 de febrero de 1961 en Rosario, le tocó ser protagonista de los inicios de la Trova Rosarina como bajista de Irreal, la banda fundada por Juan Carlos Baglietto y Adrián Abonizio en 1975. Esa vocación artística lo llevó a interesarse en el mundo de los estudios de grabación y la ingeniería sonora y lumínica de los shows en vivo.





Así participó en grabaciones de diversos discos de Charly García junto a Joe Blaney, en Nueva York (estudio Electric Lady, 1988), y participar en las exposiciones organizadas por la empresa Ligthing Dimension de sistemas de iluminación para espectáculos (San Francisco, Estados Unidos, 1987, y Miami, 1989).





Miembro activo de la Audio Ingeniería Society (AES, 1988), fue titular de emprendimientos especializados como Audio y Sistemas de Sonido Triamp SRL (1980-1984), Iluminación Iluminart SRL (1984-1993) y los estudios de grabación Big Audio SRL (1992-1996), Alfa Centauro (1996-1999) y All Audio (1999-2002). Fue también sonidista en giras nacionales e internacionales de Charly García (1983-2000), Fito Páez (1982 y 2003) y Divididos (1998-2003), participando en tours de Luis A. Spinetta, Mercedes Sosa.





Otras incursiones lo tuvieron como Production Manager de Fernando Moya Producciones, y como productores de los programas de cable “Rosario Ciudad Abierta” (política e información general, Cablehogar Rosario, 1999) y “Noticias Fan Club”.





Tras su paso por la Secretaría de Cultura, siguió vinculado con la política como secretario del bloque Santa Fe para Todos en la Cámara de Diputados de la Provincia, para más tarde fungir como director de 5RTV Radio y Televisión Santafesina Sociedad del Estado.





Destaca que “son tiempos de poner el oído a la gente. Yo no creo en eso de llevar un envase y ponerlo en determinado lugar o territorio. Hoy la gente pide atención, pide que la atendamos, fundamentalmente en lo social. Como herramienta propone un espacio que en su momento dejé funcionando y después se desactivó: el Consejo Provincial de Cultura”. Ese Consejo “estará integrado por un representante que será elegido por todos los secretarios o directores de Cultura de cada uno de los 19 departamentos, y con esos representantes me sentaré todos los meses, en lo que será una gran asamblea de la cultura”.





La actividad política se vincula con su mundo familiar: su esposa es la vicegobernadora Alejandra Rodenas, abogada y ex jueza. Juntos tienen dos hijos: Isidro (músico y abogado, 26 años) y Ángela (traductora de inglés, 23 años). Fanático de la pesca con mosca, Llonch se declara hincha del “glorioso Newell’s Old Boys”.