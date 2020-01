Los líderes de la UE firmaron el acuerdo del Brexit

Los líderes de la Comisión y el Consejo europeos, Ursula von der Leyen y Charles Michel, firmaron este viernes el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), previsto para el próximo viernes, informaron los principales medios británicos.

"Hoy firmé el Acuerdo de Salida del Reino Unido para la UE junto con @vonderleyen. Las cosas cambiarán inevitablemente pero nuestra amistad permanecerá. Empezamos un nuevo capítulo como socios y aliados", tuiteó Michel en francés.

