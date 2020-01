https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 24.01.2020 - Última actualización - 12:37

12:31

Dijo que el poderoso empresario “no cobró la comisión y ofreció pagarle el sueldo un año”, en referencia al entrenador. “Estamos acá donde estamos gracias a él”, dijo respecto a “Braga”.

El presidente habló después de Madelón Spahn: "Bragarnik nos dio un montón de manos..." Dijo que el poderoso empresario “no cobró la comisión y ofreció pagarle el sueldo un año”, en referencia al entrenador. “Estamos acá donde estamos gracias a él”, dijo respecto a “Braga”. Dijo que el poderoso empresario “no cobró la comisión y ofreció pagarle el sueldo un año”, en referencia al entrenador. “Estamos acá donde estamos gracias a él”, dijo respecto a “Braga”.

El presidente de Unión, Luis Spahn, habló con el equipo de Deporte 9 —AM 1150— luego de la polémica que generó la salida de varios jugadores importantes para el plantel tatengue, de cara a lo que será la competencia cuatripartita en este 2020. Aquí los principales conceptos del máximo mandatario tatengue:

“No me preocupa lo que se ha generado porque tenemos plena confianza en los jugadores que los van a reemplazar. Sabemos que esto es una circunstancia que se da en los clubes pero se nos juntaron algunas situaciones atípicas”, dijo el presidente de Unión.

Puntualmente sobre el alejamiento de Yeimar Gómez Andrade, Nelson Acevedo y Damián Martínez, Sphan dijo que “se fueron corriendo. Éramos conscientes que en el receso de julio era muy probable que algún club haga uso de la opción por Yeimar, no se dio en aquel momento”, aseveró en diálogo por LT9.

“Lo de Acevedo era una situación que se fue tensionando, su inconveniente le dificultó el último semestre, no tuvo el mejor rendimiento. Para estar bien, el jugador tiene que estar cómodo en club y cobrar su sueldo al día pero también tiene que estar bien en los temas familiares. Él tuvo problemas familiares que hicieron que no tuviera el mejor rendimiento en el trimestre que pasó y en esta temporada a su familia se le hizo imposible venir a Santa Fe. El mismo jugador tuvo que renunciar”, explicó el dirigente tatengue.

Sobre la salida de Martínez, Spahn señaló que, a pesar de que no iba a jugar este viernes frente a Argentinos Juniors, “salió una operación donde teníamos el compromiso de vender o comprar. Es un jugador que está cumpliendo 31 años, le dio un montón a Unión, tampoco no venía del mejor semestre y seguramente él quería aprovechar la oportunidad de mejorar notablemente su sueldo”.

“Los hinchas preguntan por qué no se lo pagamos nosotros. Porque no podemos, por una cuestión de equilibrio presupuestario. Duplicar el sueldo de un jugador significa tener que reconsiderar no menos de 15 contratos más ya que si hay posibilidades para uno debe haber para todos”, agregó Spahn.

Hacia el final de la extensa nota, el titular de Unión se refirió a los rumores de un posible alejamiento del entrenador Leonardo Madelón: “Sabemos que era una situación posible que ya se dio en una oportunidad, nosotros necesitamos que él tenga la fuerza y el convencimiento necesario. Hoy los tiene, esperemos que los jugadores puedan acompañar con eso que están demostrando en las prácticas, con profesionalismo, para dar lo mejor dentro del campo de juego”.

“Tenemos los tirabombas oficiales, la mala gente que le gusta preocupar a los unionistas y desprestigiar todo, que dicen que esto es una sucursal de Bragarnik. Es vergonzoso que ensucien el nombre de Leo. Son unos atorrantes, unas lacras, los que quieren ensuciar el nombre de Leo”, apuntó Spahn contra los críticos.

“Estamos acá donde estamos porque Christian Bragarnik es un gran empresario que nos dio un montón de manos. Madelón llegó al club por la resignación de él. No cobró la comisión, también ofreció pagarle el sueldo un año”, concluyó.

Así, luego de la palabra de Madelón, habló el presidente tatengue. Nelson Acevedo era el “5” titular y se fue a Defensa, el club de Bragarnik. Damián Martínez era el “4” titular y se fue a Rosario Central por un pedido que Diego Coca le hizo a Bragarnik. Sin embargo, Spahn dice “estamos acá gracias a Christian, porque es un gran empresario y nos dio un montón de manos”.

El “Pajarito”

Daniel Juárez, el apodado “Pajarito”, que es extremo en Gimnasia y Esgrima de Jujuy también se convertirá en jugador de Unión como refuerzo para el 2020. El presidente Spahn habría comprado el 40 por ciento de la ficha en seis millones de pesos y el lunes estaría el jugador por Santa Fe.