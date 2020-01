https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 24.01.2020

Humor en Ojotas

Risas para el verano santafesino

Dentro de la programación de Verano Capital, Humor en Ojotas presenta al dueto de stand up Oh Puestos y al espectáculo “Match Impro”. Será el sábado a las 21, en el Mercado Progreso (Balcarce 1635), con entrada libre y gratuita.

“Oh Puestos” reúne el mejor humor en dos personalidades y estilos muy distintos, en una versión renovada. Foto: Gentileza producción +1

En Match Impro, dos equipos de dos actores cada uno se enfrentan creando escenas desde la nada en diferentes estilos cinematográficos. Foto: Gentileza producción

Redacción de El Litoral cultura@ellitoral.com Humor en Ojotas invita a compartir risas al aire libre el sábado a las 21, en el patio del Mercado Progreso (Balcarce 1635). Con entrada libre y gratuita, se presentarán el dueto de stand up “Oh Puestos”, de Jairo Mio y Matías Domínguez; y el espectáculo “Match Impro”, dirigido por Mario Cóceres. La entrada será libre y gratuita, en el marco de las propuestas de Verano Capital, organizada por la Municipalidad. Oh Puestos El dueto reúne el mejor humor en dos personalidades y estilos muy distintos, en una versión renovada. Jairo Mio, “@Jairoskita”, de Paraná, se dedica al humor en redes sociales; y desde hace más de cinco años, al stand up. Realizó colaboraciones humorísticas por Radio CNN Santa Fe y su humor político puede verse en @PeronismoIntergaláctico. Cuando reseña su historia, destaca también que es “casi Licenciado en Comunicación Social (Uner), solo restándole la tesis”. En septiembre de 2015 se consagró campeón del 2º Concurso Nacional de Stand Up Sede Litoral junto a Domínguez; logrando también el tercer puesto a mejor comediante del país 2015. Además, participó en el programa Hora de Reír y actuó en el Festival Ciudad Emergente 2016. En 2017 ganó el 2º puesto en el Festival Nacional del Choripán y el Humor (Córdoba) y el Diario UNO de Entre Ríos lo galardonó con el premio al mejor comediante de stand up. En 2018 brindó una charla TEDx contando su historia de vida y la importancia del humor, y grabó para Comedy Central un monólogo que pudo verse en toda Latinoamérica. Entre otras actividades, en 2016 y 2019, fue invitado al Festival Ciudad Emergente y recientemente actuó en Santiago de Chile, completando su primera gira internacional. Por su parte, Matías Domínguez es santafesino y pertenece a la compañía teatral Modus Vivendi, donde descubrió su faceta artística volcada mayormente al humor. Se especializó en clown y stand up. Participó de festivales teatrales en Argentina, Chile y Perú y realizó el micro de humor “Rascando la olla.org” en La Pulpo por Radio Nacional Santa Fe. También participó en el programa televisivo “Sin ánimo de polemizar”. Estudia Licenciatura en Administración (UNL). Match Impro Dos equipos de dos actores cada uno se enfrentan creando escenas desde la nada en diferentes estilos cinematográficos: telenovela, terror, comedia, musical, entre otros. Un árbitro selecciona los títulos escritos por el público en papelitos, con los cuales se realizarán las escenas y marcará faltas si es necesario. Luego de cada improvisación, el público votará eligiendo el ganador de la noche. Así se desarrolla este espectáculo, que cuenta con las interpretaciones de Rafael Ángel Dalia, Daiana Borda, Juan Manuel Grubrer, Genaro Lara y “Riky” Lovera y la música en vivo de Pacho Geller. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

