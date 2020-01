Donald Trump asistirá a la gran Marcha por la Vida de Washington

Donald Trump anunció este miércoles que planea asistir este viernes a la Marcha por la Vida, en contra del aborto, en la que sería el primer presidente en hacerse presente en la mayor concentración de activistas contra el aborto en Estados Unidos.

“Nos vemos el viernes ... ¡Gran multitud!”, tuiteó Trump, que busca la reelección en noviembre, al dirigirse a la marcha en Washington.

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ