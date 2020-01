"Ricky" Alvarez vuelve a Vélez y Boca no se resigna con Guerrero

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El representante del centrodelantero peruano, en tanto, hijo del “Tano” Pernía, mantiene la expectativa de que se pueda concretar la incorporación al equipo de Russo. Heinze suma al volante a las ya concretadas incorporaciones de Mauro Pittón y Ricardo Centurión.

El mediocampista ofensivo Ricardo Alvarez acordó asumir un segundo ciclo en Vélez Sarsfield, la entidad que lo vio crecer futbolísticamente, y estar a disposición del equipo del DT Gabriel Heinze para lo que queda de la Superliga de primera división. El volante, de 31 años, procede del Atlas de México y firma un contrato por 18 meses.

Alvarez debutó en Primera División con la casaca de la “V” azulada en junio de 2008. Permaneció en el club de Liniers hasta 2011, período en el que fue transferido al Inter de Italia. Luego, el jugador vistió las camisetas de Sunderland de Inglaterra (2014-2015), Sampdoria de Italia (2016-2018) y Atlas de México (2018-2019).

Alvarez se erige, de esta manera, en la tercera cara nueva del equipo de Liniers, luego de que ya hayan arribado los mediocampistas Ricardo Centurión (Racing) y Mauro Pittón (San Lorenzo).

En tanto, en las próximas horas habrá novedades en torno a una posible transferencia del volante Gastón Giménez, pretendido por Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, que pagaría 5,5 millones de dólares por su ficha.

La lista de 20 concentrados que otorgó el DT Heinze para el partido de mañana ante Gimnasia en La Plata, en la reanudación de la Superliga, incluye a los siguientes jugadores:

Arqueros: Lucas Hoyos y Alexander Domínguez.

Defensores: Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Braian Cufré, Matías De los Santos, Francisco Ortega y Miguel Brizuela.

Mediocampistas: Fernando Gago, Gastón Giménez, Pablo Galdames, Lucas Robertone, Mauro Pittón, Thiago Almada.

Delanteros: Agustín Bouzat, Maximiliano Romero, Lucas Janson, Luca Orellano y Tobías Zárate (hijo de Rolando, ex extremo de la institución).

Por su parte, el pase del centrodelantero peruano Paolo Guerrero a Boca Juniors “no está caído”, advirtió el representante del futbolista, el argentino ex lateral izquierdo de Atlético Madrid, Mariano Pernía, reforzando un indicio que surgió en las últimas horas en Porto Alegre cuando el atacante no fue parte de la convocatoria del entrenador Eduardo Coudet para el debut de Inter en el campeonato estadual.

Desde la dirigencia del club brasileño también indicaron que nada cambió y que confían en que Guerrero va a quedarse, negando cualquier contacto entre Boca y el jugador. Sin embargo en derredor de Boca la información que se maneja es diferente. Pernía, hijo del inolvidable Vicente, destacó que no sabía si su representado se había comunicado con el vicepresidente segundo boquense, Juan Román Riquelme, y redobló la apuesta al asegurar que “el pase no está caído y Boca está viendo cómo hacer para que el jugador llegue”, pero que todo avance en ese sentido también depende de la firme voluntad de Boca y sobre todo del director técnico Miguel Ángel Russo, quien en el almuerzo que mantuvo en Ezeiza con Riquelme y el presidente Jorge Ameal, le insistió a éste último por la llegada de Guerrero.

Lo que el delantero peruano pretende para llegar a Boca es que se le respete el acuerdo económico al que llegó con quien era el director deportivo antes de que asumiera la nueva dirigencia: Nicolás Burdisso, y en Boca están haciendo todo lo posible para complacerlo. Claro que para que llegue Guerrero a Boca, primero habrá que despejar una plaza de extranjeros (el colombiano Sebastián Villa podría pasar a Monterrey, de México, a pedido de su técnico, Antonio Mohamed) y después conseguir recursos con esa transferencia y el posible ingreso de dinero proveniente un resarcimiento por un probable fallo favorable del TAS que obligue a la Conmebol a abonárselo al club de la Ribera por lo ocurrido en la final de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate.

Claro que todo ello deberá resolverse con premura, ya que el libro de pases de la Superliga cierra el 31 de enero, es decir dentro de una semana, mientras que el TMS (registro para adquisiciones del exterior) vence el 19 de febrero. Hasta esa fecha se podrá incorporar, pero sólo para jugar Copa Libertadores y no el torneo local.

Pero por lo pronto la intención desde el lado de Boca está, de parte del jugador también, y en el Inter no lo citaron para el debut ante Juventude por el torneo estadual. Y todas esas son buenas señales para el “xeneize”.

“Chacho” con el pie derecho

El entrenador argentino Eduardo “Chacho” Coudet debutó con victoria de su flamante equipo, Internacional de Porto Alegre, que se impuso por 1-0 a Juventude, en partido correspondiente a la primera fecha del torneo Gaúcho, uno de los certámenes estaduales en los que se divide el fútbol de Brasil.El equipo conducido por el ex director técnico de Racing ganó en forma ajustada, a partir de una conquista alcanzada por Thiago Galhardo, a los 17 minutos de la primera etapa, según consideró un informe de la publicación Lance.

Internacional contó con los concursos de los también argentinos Damián Musto (ex Quilmes y Rosario Central) y Martín Sarrafiore (ex Huracán) desde el minuto inicial, mientras que el zaguero Víctor Cuesta (ex Independiente) entró en la segunda etapa.

En otros encuentros, Aimoré venció a Brasil de Pelotas por 1-0, mientras que Sao José igualó 1-1 con Esportivo. En el certamen Paulista, en tanto, el atacante argentino Mauro Boselli convirtió tres goles para el triunfo de Corinthians sobre Botafogo, por 4-1. El ex delantero de Estudiantes de La Plata festejó a los 12 minutos de la primera parte y a los 15m., y 39m., de la segunda, respectivamente.

Otros marcadores: Santos 0-Bragantino 0; Ponte Preta 2-Santo André 3; Ferroviaria 1-Mirassol 1; San Pablo 2-Agua Santa 0; Ituano 0-Palmeiras 4; Inter de Limeira 0-Guaraní 4; Novorizontino 2-Oeste 0.