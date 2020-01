https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Perotti, Michlig y Borgonovo presentaron los lineamientos de la iniciativa que será enviada a Legislatura la semana próxima. Tanto la provincia como los municipios y comunas con serias deficiencias económicas y financieras.

Reuniones con los foros de UCR, PJ y PS El gobierno se asocia a intendentes en el proyecto de ley de Necesidad Pública

Durante dos horas y media, el gobierno provincial e intendentes justicialistas, radicales y socialistas analizaron la situación económica financiera tanto de la administración central como de cada municipio y comuna distribuidos a lo largo y a lo ancho de la bota santafesina. Hubo coincidencias sobre lo delicado del momento en cuanto a finanzas y el Poder Ejecutivo adelantó -verbalmente- aspectos que contendrá el mensaje que enviará sobre fines de la semana próxima a Legislatura. Ya no será ley de emergencia, será ley de Necesidad Pública. El nuevo término fue incluido en el twitt por el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig tras el encuentro. “Avanzamos en el diálogo con distintos foros de intendentes y presidentes comunales intercambiando opiniones sobre la realidad común que nos atraviesa y exponiendo el contenido y los alcances del proyecto de Ley de Necesidad Publica” informó en la red.



Michlig fue quien hizo una larga exposición ante los foros de intendentes de la UCR, PJ, y PS convocados por el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo. En la hora final del encuentro se hizo presente el propio gobernador Omar Perotti quien intercambió opiniones con los jefes de gobierno locales.



Borgonovo mantuvo esta semana reuniones con varios bloques de la Cámara de Diputados y la semana próxima lo hará con la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. Luego será el tiempo de la presentación oficial del proyecto a enviar a las cámaras. “Está definido que será un solo mensaje que tiene una lógica económica” aclaró Michlig a El Litoral.



El ministro de Gestión Pública abrió la reunión aclarando las coincidencias tanto de la administración provincial como las municipales en cuanto a caída de recursos que se prolonga desde agosto de 2018, la desaparición del Fondo Federal Solidario (Fondo Soja), políticas federales y aumentos de gastos por diferentes causas. Después les señaló que el mensaje que están preparando para remitir a las cámaras legislativas para su tratamiento a partir de febrero contiene diferencias con el presentado y rechazado en diciembre. “Es superador y además contiene herramientas para que municipios y comunas puedan salir de la situación actual”, dijo. “Las mismas herramientas que tendrá el Ejecutivo provincial la tendrán los municipios y comunas” dijo Michlig a El Litoral. Hablar de herramientas hace mención a instrumentos financieros y presupuestarios para hacer frente a obligaciones vencidas y por vencer.



“Queremos contribuir a solucionar los problemas, sabemos que atrás de los gobiernos locales está la gente y que la primera ventanilla de reclamo para los ciudadanos son los intendentes‘, destacó Borgonovo. “Desde el gobierno provincial vimos con mucho beneplácito, que hoy ya discutiéramos, no si se trata o no una norma, sino sobre su contenido. Además de la emergencia, hablamos de cuestiones de mediano y largo plazo, que hacen a cómo encarar a cuatro años una buena administración y quedamos en incorporar sus propuestas. Seguimos en este diálogo, nuestra idea es hablar absolutamente con todos y que estas normas lleguen a la Legislatura con conocimiento de legisladores e intendentes, con la posibilidad de mejorar lo que se pueda mejorar, porque no es la verdad revelada, es un conjunto de herramientas que apuntan a solucionar los problemas comunes”, añadió.



Los intendentes



“Nos contaron como será el proyecto pero no nos entregaron nada” aclaró Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda y presidente del Foro radical. La primera impresión del norteño es que deben existir reglas claras de juego de cómo participarán los municipios a la hora del reparto de fondos. “Sabemos que hay intendencias muy complicadas y otras menos, pero la distribución de recursos debe tener reglas de juego claras”. No obstante el radical señaló que autoridades partidarias, legisladores y el foro dejaron conformada una mesa de trabajo permanente para analizar cualquier proyecto y fijar postura común.



Scarpin admitió que hubo coincidencias entre el gobierno provincial y los foros en reclamar al gobierno central la restitución del Fondo Federal Solidario.



Por su parte, el socialista Silvio González (San José del Rincón) tiene diferencias con los números presentados por los ministros durante el encuentro. “Nos aclararon que sin ley, hay muy pocas posibilidades de asistencia del gobierno provincial a los municipios”, señaló. También admitió que no hubo proyecto escrito presentado y recordó que el partido dejó constituido el jueves una mesa de coordinación para analizar cualquier proyecto.



Durante toda la reunión, los integrantes del Poder Ejecutivo se encargaron de aclarar que el proyecto no apunta a dotar de superpoderes a la gestión de Perotti.



El otro tema presente en la reunión fueron las expresiones del ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Tanto socialistas como radicales le advirtieron al propio Perotti que las expresiones sobre supuestas vinculaciones de la gestión anterior con grupos delictivos “no ayudan”. “Una cosa es la diferencia política y la crítica a la política de Seguridad del Frente Progresista pero otra hablar de protección a bandas criminales” advirtió un radical. En el gobierno volvieron a tomar nota del tema.



>> Santa Fe y Rosario

La situación de Santa Fe y de Rosario será motivo también de reuniones de los ministros Borgonovo y Michlig con Emilio Jatón y Pablo Javkin. Ambos habían sido invitados al encuentro de ayer y el rosarino se disculpó con autoridades de la Casa Gris pero tenía agendada armada en su ciudad con muchas actividades ya anunciadas. Jatón habló ayer con Michlig en forma telefónica.

La semana próxima se harán las reuniones con ambos intendentes que también están necesitados de herramientas presupuestarias y financieras para tener algún alivio a la situación.

Javkin encabezó el martes una reunión de intendentes de partidos del Frente Progresista para analizar temas económicos y políticos. A ese encuentro no asistió Jatón aduciendo problemas de salud aunque en su representación estuvo el secretario de Gobierno, Nicolás Aimar.



>> Seguridad

Sain trabaja en la preparación de un paquete de proyectos a enviar en febrero a Legislatura que van más allá de la emergencia. Trascendió que entre los temas están cambios en el régimen de la organización policial y otras modificaciones en el sistema de seguridad de la provincia.