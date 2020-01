https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 24.01.2020

15:49

Reunión con el gobernador, Borgonovo y Michlig Los foros de intendentes y presidentes comunales pasaron por la Casa Gris

El gobernador de la provincia encabezó este viernes un encuentro con intendentes y presidentes comunales, representantes de los diferentes Foros. "Nosotros queremos contribuir a solucionar los problemas, sabemos que atrás de los gobiernos locales está la gente y que la primera ventanilla de reclamo para los ciudadanos son los intendentes", destacó luego del encuentro el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo.



"Desde el gobierno provincial vimos con mucho beneplácito, que hoy ya discutiéramos, no si se trata o no una norma, sino sobre su contenido", indicó el titular de Gobierno, y agregó: "Además de la emergencia, hablamos de cuestiones de mediano y largo plazo, que hacen a cómo encarar a cuatro años una buena administración y quedamos en incorporar sus propuestas".



"Seguimos en este diálogo, nuestra idea es hablar absolutamente con todos y que estas normas lleguen a la Legislatura con conocimiento de legisladores e intendentes, con la posibilidad de mejorar lo que se pueda mejorar, porque no es la verdad revelada, es un conjunto de herramientas que apuntan a solucionar los problemas comunes", concluyó Borgonovo.



En tanto, el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, destacó la importancia de "sostener la posibilidad de diálogo, de debatir, de que las propuestas pueden ser corregidas, mejoradas, ampliadas; pero hay que encontrar herramientas y respuestas a lo que necesitamos".



"Esta es la primera de muchas reuniones que esperamos tener en la construcción de una agenda común de temas que nos tocan como Estado provincial y como Estados locales; porque nuestro gobernador ha sido muy claro desde un primer momento en su intención de fortalecer los gobiernos locales, porque como repite a cada momento, que a los municipios y comunas les vaya bien significa que le va bien a la gente de cada una de las localidades y el gobierno provincial tiene que estar en sintonía con eso".



"En esa agenda común, hablamos de la situación actual de cada uno de los gobiernos locales y les comentamos cómo está la realidad de las arcas provinciales, la situación que tenemos y los desafíos que tenemos por delante”, sostuvo Freyre, e indicó: "Hay que encontrar herramientas extraordinarias para atender la urgencia en el cortísimo plazo. Tenemos un presupuesto que nos deja muy condicionados, porque nos saca partidas ahí donde tendríamos que actuar: tema alimentario y sanitario, por ejemplo. Esto tiene que ver con las herramientas que estamos tratando de debatir en la Legislatura", concluyó Freyre.