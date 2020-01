https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A pedido del público

Netflix confirmó que ya prepara una película sobre The Witcher

La serie se convirtió en un fenómeno mundila y la plataforma on demand anunció una película animada.

The Witcher fue uno de los grandes éxitos del 2019. La serie se convirtió en un fenómeno mundial que sorprendió a Netflix que, no solo ya trabajan en una segunda temporada, sino que además ya anunció una película animada. Tenés que leer The Witcher es ahora el programa de streaming más solicitado del mundo Luego de los rumores, se confirmó que la showrunner Lauren Hissrich y el guionista Beau DeMayo están trabajando en una película que será animada por Studio Mir, la empresa coreana responsable de The Legend of Korra y Voltron. La aventura nunca termina.

Próximamente, 'The Witcher: Nightmare of the Wolf', una película de anime que explora una nueva amenaza para el Continente.

Al mando, @lhissrich, @BeauDeMayo y Studio Mir ('La Layenda de Korra', 'Voltron: El Defensor Legendario'). — The Witcher En Netflix (@WitcherEnNFLX) January 22, 2020