Escalaba el Cerro Negro Un turista español cayó al vacío y murió en Villa Traful El joven de 26 años trastabilló y perdió el equilibrio. Este viernes se le practicará la autopsia en Neuquén.

Un joven de 26 años, de nacionalidad española, murió el jueves tras trastabillar y caer unos 30 metros cuando intentaba hacer cumbre en el Cerro Negro, a unos 5 kilómetros de Villa Traful. Se trata de un joven de la ciudad de Burgos, quien estaba acampando en la zona desde el 16 de enero junto con dos amigos, también españoles.

Según relató el comisario, Daniel Castillo, coordinador de la Zona Sur, la víctima intentaba hacer cumbre, a unos 2100 metros de altura con un grupo de unas diez personas, cuando por razones que se están investigando tropezó. "A la altura de los 1900 metros, esta persona trastabilló con una piedra floja, derrapó y finalmente cayó en un acantilado unos 30 metros. En esa caída se golpeó la cabeza y quedó inconsciente", relató a LU5.

El comisario dijo que fueron alertados a las 13.20 del incidente y como “el acceso es muy difícil y es imposible llegar con otro medio que no fuera caminando” partieron efectivos, junto con personal de Parque Nacional y Defensa Civil.

Además, explicó que realizaron una caminata de 4 horas en 3.30 aproximadamente hasta llegar al lugar. "Cuando dan con la persona estaba sin vida. Pidieron autorización al fiscal, para trasladarlo a en un lugar plano para que los peritos revisen el cuerpo y lo traslade el helicóptero", señaló.

Castillo aseguró que no se han registrado en la zona casos como este. "Lamentablemente, los jóvenes que lo acompañaban no esperaban ese desenlace. Hasta último momento estuvo con vida, inconsciente. Pero el acceso al cerro, si bien no es difícil hacerlo caminando, es difícil trasladar el cuerpo", agregó y concluyó que durante esta jornada se llevará a cabo la autopsia en la capital neuquina.