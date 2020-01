World Athletics anunciará cuáles son las zapatillas para correr más rápido

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

World Athletics anunciará los resultados de una revisión de la tecnología en calzado de carretera y atletismo para fines de enero, y se espera que cambie sus reglas a la luz de los tiempos de caída registrados por los atletas que usan la marca Vaporfly de Nike.

Los siguientes son algunos datos sobre el zapato y cómo los atletas que lo usan están batiendo récords:

- Los zapatos Zoom Vaporfly salieron a la fama por primera vez en 2016 y fueron usados ​​por los primeros tres finalistas en el maratón masculino olímpico de Río. Nike ha desarrollado varias versiones desde entonces.

- Eliud Kipchoge, con un prototipo de Nike AlphaFly, se convirtió en el primer hombre en romper dos horas para la maratón en Viena el año pasado, aunque en una carrera no oficial.

- El keniano también usó una versión de los zapatos cuando estableció el récord mundial oficial de 2: 01.39. La mejora de 78 segundos de Kipchoge en el registro existente fue la mayor mejora en más de 50 años.

- Su compatriota Brigid Kosgei batió el récord mundial de maratón de Paula Radcliffe en octubre en la última versión de los zapatos, reduciendo la marca en 81 segundos a (2: 14.4).

- La holandesa Sifan Hassan se llevó el doble de oro en el Campeonato Mundial en Doha en septiembre, cuando ganó los 1.500 y los 10.000 metros en una versión de zapato con clavos de atletismo.

- En diciembre pasado, Joshua Cheptegei, de Uganda, rompió en seis segundos el récord mundial de 10 km en carretera de 10 años en Valencia. Los cinco primeros en el evento llevaban una versión de Nike Zoom Vaporfly 4%.

- Ese récord duró solo seis semanas, ya que Kenyan Rhonex Kipruto, de 20 años, se quitó otros 14 segundos. No llevaba zapatos Nike, sino un prototipo de zapato Adidas con plantilla de carbono.

- La japonesa Mariko Yugeta, con zapatos Vaporfly, se convirtió en la primera mujer de 60 años o más en romper tres horas cuando corrió 2:59:15, más de tres minutos mejor que el récord anterior W60 establecido por Claudine Marchadier de Francia en 2007.

- El análisis publicado por The New York Times mostró que los corredores que usaban una versión de Nike Zoom Vaporfly 4% o ZoomX Vaporfly Next% corrían 4-5% más rápido que aquellos que usaban zapatos promedio, y 2-3% más rápido que el siguiente popular más rápido zapato.

- El "4%" en el nombre proviene del descubrimiento de Nike de que el zapato podría hacer que sus usuarios sean mucho más eficientes, lo que significa que necesitan mucho menos esfuerzo para producir el mismo ritmo.

- El científico deportivo Ross Tucker estimó que el rendimiento físico que Kipchoge necesitaba para su récord mundial 2: 01.39 en las zapatilla Nike Vaporfly equivalía a un maratón de 2.03 en pisos de carreras regulares.

- Nike, que vende los zapatos Vaporfly por alrededor de $ 250 en los Estados Unidos, describe que la versión Next% tiene un "arma secreta incorporada": una placa de fibra de carbono de longitud completa debajo del pie que proporciona una sensación propulsora para ayudar a impulsar paso.

- Se estima que 95 de los primeros 100 finalistas en el Maratón de Valencia del año pasado usaban zapatos Vaporfly, que tienen una vida útil estimada de alrededor de 200 millas.

- El análisis de la clasificación mundial muestra que en 2019, el doble de hombres corrieron por debajo de 2:10 y el doble de mujeres por debajo de 2:27 en comparación con 2016. Ocho de los 12 maratones masculinos más rápidos de la historia se han corrido en los últimos año

- En Hakone Ekiden, un prestigioso maratón de relevos japonés, el número de corredores que usan Asics se redujo a siete de 51 el año anterior, con el 84% de los competidores usando Vaporfly, lo que provocó una caída en el precio de las acciones de Asics.

- Nike dice que su participación en el mercado alcanzó un récord el año pasado gracias a las ventas de Vaporfly.