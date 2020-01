https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Apareció la propuesta de Vicentín: pago inicial de hasta u$s 30.000 o el 20% de la deuda y el resto a 8 años

Se trata de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial para quienes entregaron mercadería y no la cobraron. No habrá quita y se dolariza el pasivo al tipo cambio del 4 de diciembre. Quien vuelva a entregarle mercadería podría acortar el plazo a 6 años.

Campolitoral | campo@ellitoral.com Agentes comerciales de la firma Vicentín SAIC difundieron hace minutos entre su cartera de clientes un breve comunicado que plantea los términos en los cuales ofrece un Acuerdo Extra Judicial (APE). En el mismo se destaca el saldo de la totalidad de la deuda contraída por la compra de granos a quienes tengan un acreencia por hasta u$ s 30.000. A los que excedan esa suma se les abonará el 20%, pero se les respetará el mínimo de u$ s 30.000. Por ejemplo quien tenga una acreencia de u$ s 100.000 no recibirá como pago inicial u$ s 20.000 sino u$ s 30.000. También se aclara que la deuda se saldará en pesos al tipo de cambio del 4 de diciembre. Por otra parte, quienes vuelvan a entregar mercadería podrán adelantar dos años la cancelación de la deuda, en base a un esquema de pagos adelantados a cuenta en el precio de soja, trigo, maíz y girasol. El comunicado: "Vicentin está terminando de definir los términos de la propuesta formal de APE para los acreedores por operaciones granarias anteriores al 1/2/2020, que en lo sustancial consistirá en los siguiente:

1.- toda la deuda quedará dolarizada, sin quita. – Los créditos por negocios fijados/facturados en pesos, se dolarizarán todo al tc BNA del 4/12. Los negocios que no estén fijados/facturados, se fijarán según precio pizarra Rosario del 4/12

2.- Se hará un pago inicial de 20% del crédito, con un mínimo de USS 30 mil o la suma menor a la que ascienda el crédito.

3.- el 80 % restante se pagará al final del año 8 contado desde la homologación, pero quienes vendan mercadería a Vicentin podrán recibir pagos adelantados, a cuenta, por hasta un 16.6% por año, lo que implica que en 6 años podrían recuperar todo. Para ello, Vicentin pagará un plus con la venta de granos de:

A.- SOJA – 7 usd entrega en abril/mayo/junio 10 usd julio a marzo

B.- GIRASOL – 10 usd todo el año

C.- TRIGO / MAIZ – 4 usd todo el año "