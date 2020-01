https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de Rodrigo Castillo, de 20 años, que viene de jugar en la reserva del equipo "Millonario".

Mercado de pases Un juvenil delantero de River sería la nueva cara de Unión

El juvenil delantero Rodrigo Castillo está a un paso de ser el nuevo refuerzo de Unión de Santa Fe.

El joven de 20 años viene de jugar en la reserva de River Plate. El club "Tatengue" compraría el 30 por ciento del jugador y un contrato de tres años.

Castillo, oriundo de la localidad santafesina de Venado Tuerto, mide 1,90 m y pesa 72 kg.

"Soy un 9 que se tira atrás porque me gusta jugar y estar siempre en contacto con la pelota. También pivoteo y no tengo problemas en tirarme a los costados. Soy de hacer goles. Me considero un buen definidor. Y por mi altura tengo buen juego aéreo", se definió el joven en una entrevista con el sitio oficial del conjunto "Millonario".

Se confirmó lo del “Pajarito”

Daniel Juárez, el apodado “Pajarito”, que es extremo en Gimnasia y Esgrima de Jujuy también se convertirá en jugador de Unión.

Ambos clubes llegaron aun acuerdo para que el joven de 18 años se sume a mitad de año al conjunto rijiblanco.