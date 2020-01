Buscan una familia para el pitbull rescatado del tren que descarriló

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 24.01.2020 - Última actualización - 20:34

20:18

El animal presentaba signos de abandono, maltrato y una deshidratación severa. La agrupación santafesina S.O.S. Pitbull se hará cargo de su recuperación y de encontrarle un buen hogar.

En la noche del jueves -otra vez- una formación del Belgrano Cargas descarriló en la ciudad, en esta oportunidad en la zona de la intersección de Avda. General Paz y Pedro Zenteno. Pero la sorpresa fue que dentro de uno de los vagones del convoy viajaba un perro atado y con signos de maltrato y abandono. Darío González, representante de la agrupación S.O.S. Pitbull, dio más detalles a El Litoral.

La novedad circuló por las redes sociales: habían hallado un pitbull atado dentro de uno de los vagones del tren que descarriló el jueves a la noche en la ciudad. “Al ver fotos en las redes sociales – relató González- aparentemente había un pitbull atado en uno de los vagones que descarriló, en un estado abandono total, atado fuertemente del cuello y ahí en comunicación constante con el Imusa, que vendría a ser hoy en día el Antirrábico de la Municipalidad, con muy buena predisposición ellos actuaron en conjunto con la policía también”. “Es una desgracia con suerte que haya descarrilado acá en Santa Fe porque la verdad que Santa Fe en el tema proteccionismo es pionera, así que tuvo la mala suerte de que haya descarrilado pero a su vez se armó una movida importante”, indicó.

Foto: Facebook SOS Pitbull Santa Fe

“Nosotros nada más pedíamos que lo trasladen o, si no, lo trasladábamos nosotros, pero obviamente el personal policial se hace cargo primero del procedimiento por protocolo, se comunican con la Sección Perros”, detalló el proteccionista, al tiempo que admitió que se hizo “un trabajo muy bueno”: “el perro fue aislado en el Antirrábico, en Obispo Gelabert y San Juan, y hoy al mediodía fue traslado acá a S.O.S. Pitbull, donde se lo tuvo que intervenir quirúrgicamente porque tenía laceraciones en el cuello como en la cara, en el cuello ya tenía una bichera de larga data, lo hemos castrado, el diagnóstico es una deshidratación bastante avanzada”, enumeró. “Bueno, ahora hay que engordarlo y buscarle una familia ideal, la recuperación será de quince a veinte días, pero se va a evaluar el tema del comportamiento”, manifestó, aunque advirtió que “cuando este tipo de raza se encuentra en mal estado no son agresivos, pueden actuar por instinto, por nerviosidad pero la gente no tiene que temerle”.

Foto: Facebook SOS Pitbull Santa Fe

Peleas clandestinas y abadono

Con respecto a las circunstancias, el rescatista hipotetizó que es probable que “los perros están siendo trasladados de esta manera en vagones para sparring, son perros que los ponen en octágonos donde son entrenados los animales y después al no servir son abandonados”. “Lo que me llama la atencion es que el nivel de abandono ya va superando todo porque una cosa es atarlos en un árbol y ahora ya atarlo en un vagón, vamos a esperar que los sigan atando ahora en un barco hasta que los metan en la rueda de un avión; es risueño y triste, porque ya hasta en las islas los están dejando”, lamentó.