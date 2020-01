https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nueva Zelanda

Seven de Hamilton: Los Pumas '7 vencieron a Samoa y ahora buscarán la clasificación

El seleccionado argentino de rugby seven, se impuso este sábado ante Samoa por 40 a 0, y todavía cuenta con chances de avanzar a las semifinales del Seven de Hamilton, en Nueva Zelanda, aunque para ello deberá vencer a Fiji, actual campeón olímpico.

Foto: Imagen ilustrativa

Argentina cayó anoche ante Australia, por 38-7, en el primer partido del Grupo D, y superó a Samoa por 40-0 con tries de Luciano González (2), Matías Osadczuk (2), Germán Schulz y Franco Sábato, cuatro conversiones de Santiago Mare y una de Rodrigo Igro. Por el mismo grupo Fiji venció a Samoa y Australia por 19 a 12 y lidera el Grupo D con seis unidades, seguido por Argentina y Australia con cuatro, cerrando Samoa con 2. El equipo entrenado por Santiago Gómez Cura deberá vencer hoy a las 20.57 (hora Argentina) a Fiji para poder clasificar a la fase final ya que en este Seven sólo avanzan los ganadores de cada grupo en vez de los dos primeros como sucede generalmente. La formación inicial de Los Pumas '7 contempló a Santiago Alvarez, Germán Schulz, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Rodrogo Etchart, Luciano González y Santiago Mare. Con información de Télam

