https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 25.01.2020 - Última actualización - 16:22

16:21

Llegan cartas Agradecimiento y cuestionamiento a la EPE

Por Aldo E. Ducrano Casali

El 20 de Enero, a la 0:30 hs. avisé por el 0800 a la EPE que en la esquina de Lavalle y Gutiérrez, donde se encuentran dos redes de media tensión, uno de los tres anclajes o estribos que tienen para unirlas, estaba al rojo vivo. Comenzó a llover, y a los quince minutos ya estaban en esa esquina haciendo control y derivando novedades; llegó un camión especial, con grúa y casilla para el operario, y, realizaron los cambio necesarios, pero, trabajando en la oscuridad.

No solo hace 10 días no hay luz en tres cuadras -depende de la MSFVC, reclamado y no solucionado-, sino que los operarios, con total peligro a una altura de cerca de doce o más metros, solo tenían la luz que desde un pequeño reflector los iluminaba desde el suelo; sus cascos no tenían linterna ni elemento lumínico alguno. ¡Gran trabajo realizado! Merecen el agradecimiento y reconocimiento a esa tarea con riesgo de vida, pero el operario que estaba en altura y con cables de media tensión, sin cortar la energía, no tenía los elementos ni recaudos necesarios para su seguridad. Es conveniente y obligatorio que sus responsables operen en consecuencia, para evitar males mayores e irreparables para la persona que trabaja y para con su familia. Cordialmente, nuevamente, el agradecimientos a esos operarios, y el reclamo para su seguridad.

Considero que los tarifazos de estos dos años, pueden dar lugar a la provisión de lo necesario para la seguridad laboral de los operarios especilizados de la EPE.