"Se armó demasiado lío, pero sabemos que estas cosas pasan"

Leo Madelón no habló después del triunfo, pero sí lo hicieron la mayoría de los jugadores, entre ellos el capitán, que se refirió a los sucedido durante la semana sobre la partida de varios jugadores.

El partido terminó casi a la medianoche, a minutos del festejo del cumpleaños número 57 de Leonardo Madelón, por eso se observó la entrada de una torta al vestuario luego del triunfo 1-0 de Unión sobre Argentinos Juniors.

Seguramente esa fue la razón por la cual se postergó varios minutos la salida de los jugadores y el cuerpo técnico de los camarines rojiblancos. Luego de la razonable espera, llegó la noticia de que “Leo” no hablaría en conferencia de prensa, aunque sí lo harían los futbolistas.

No es descabellado pensar que el entrenador prefirió no realizar declaraciones ante las seguras consultas sobre la semana vivida respecto a la partida de Martínez, Gómez Andrade y Acevedo en los últimos días.

Quien sí se paró ante las cámaras, los micrófonos y los grabadores fue experimentado defensor, Jonathan Bottinelli, quien sin dudas es uno de los líderes del plantel, y eso le otorga la espalda necesaria como para opinar de todos los temas.

Los siguientes son los principales testimonios del capitán rojiblanco, quien no obvió hablar del paso a otros clubes de varios compañeros.

* “Pienso que el balance es muy positivo, creo que se vio un equipo combativo, que le dio lucha al puntero, le jugamos de igual a igual, no le dimos espacios porque sabíamos que juegan bien, por eso les cortamos los circuitos y el resultado fue justo, quizás podría haber sido más abultado”.

* “A los amistosos de pretemporada tal vez uno no los juega al ciento por ciento porque es lógico que nos cuidemos. También se juega contra equipos de otra categoría, que se juegan la vida, y nosotros por ahí estamos en otra etapa. Los resultados a veces no se dan, pero lo que buscamos nosotros es funcionamiento”.

* “Contra Argentinos dimos un paso adelante porque se habían generado muchas dudas sobre este grupo, por todo lo que se habló del tema de los jugadores que se fueron. Creo que demostramos que este grupo está entero, nos aislamos de todo lo que se habló desde afuera, y por eso este resultado”.

* “Se hizo demasiado drama de algo que es común en nuestro fútbol. Que se vayan los jugadores es algo bueno, no hay que tomarlo mal. Somos un equipo que hace dos años que venimos haciendo las cosas bien. En ese tiempo se fueron como 10 jugadores y los que quedaron libres también eran vendibles”.

* “Si un equipo viene haciendo las cosas bien, es lógico que los jugadores se vayan, porque los otros clubes vienen a buscarlos porque seguramente piensan que son necesarios en sus equipos. Si no se puede competir desde lo económico se van, es algo normal”.

* “Se armó demasiado lío afuera pero nosotros sabemos que estas cosas pasan, pero con el día a día nos hicimos fuertes, que si dejábamos entrar todo lo que pasara afuera después iba a ser una excusa”.

* “Me siento muy bien físicamente. Los primeros partidos cuestan porque la pretemporada no fue tan larga, a todos los equipos les va a costar arrancar, pero creo que hicimos un buen desgaste, nos impusimos a Argentinos desde lo físico y por eso ganamos”.

* “Cuando no se encuentra un buen circuito de fútbol hay que buscar otras cosas, tratando de correr, meter y ser combativo, y aprovechar las oportunidades de contra, pero esta vez el partido nos sentó bien, no supimos aprovechar las contras porque si no el resultado hubiera sido más abultado de los que fue, pero nos vamos contentos, sabiendo que es un buen inicio para todo lo queda”.

Imposible que no sea gol. La imagen lo dice todo: Walter Bou se va al gol con el arquero y el defensor eliminados, caídos, resignados. Sin embargo, al momento de hacer el pase a la red, la “Panterita” tiró la pelota a las nubes en el arco de la Redonda. Se perfila para uno de los bloopers del año. Nadie lo podía creer. Foto: Manuel Alberto Fabatía

“Tuvimos el control del partido”

Claudio Corvalán, quien renovó su contrato con Unión por dos temporadas más (el actual vínculo vence a mitad de año), habló de la satisfacción que le produce seguir en la entidad de la avenida y de la importancia de la victoria lograda contra Argentinos Juniors.

“Estoy muy bien en Unión y en Santa Fe, lo mismo que mi familia. Para mí es muy importante que el club deposite la confianza para renovarme el contrato por dos años, no es fácil porque el fútbol está muy complicado, y que te renueven por dos años te da tranquilidad y a la vez satisfacción de saber que estás haciendo las cosas bien, y saber que tenés que seguir de la misma manera”, opinó el defensor.

Respecto al encuentro frente al “Bicho”, señaló: “Fuimos superiores desde lo actitudinal, en el juego no tuvimos tanto la pelota, pero tuvimos el control del partido. Creo que no patearon mucho al arco y nosotros hasta pudimos convertir otro gol en alguna contra, por eso nos vamos muy contentos”

“En el segundo tiempo estábamos un poco cansados, pero es algo lógico de los primeros partidos después de una pretemporada, encima el clima estaba muy pesado, lo sentimos nosotros y lo sintieron ellos, pero pudimos manejar el partido, que es muy importante, como lo es ganar”, agregó el sub capitán.

Para finalizar, Corvalán se refirió a la partida de varios jugadores titulares: “El triunfo es fundamental por todo lo que pasó en la semana, tuvimos el temple para ganar este partido. Que se nos hayan ido varios compañeros titulares en pocos días te toca. Eran jugadores muy importantes para Unión, pero también sabíamos que el que entrara lo iba a hacer muy bien. Era una prueba a superar para todos para ver cómo iba a responder el equipo ante la salida de ellos, pero demostramos que seguimos siendo un fuerte grupo”.

El “Pocho” y la “Pantera”

Luego del partido y aún dentro del campo de juego, el autor del tanto de la victoria, Franco Troyansky; y el protagonista del blooper de la fecha, Walter Bou, brindaron declaraciones a los medios televisivos.

El “Pocho” Troyansky manifestó: “Me sentí con mucha confianza, no sólo por el gol, ya en la semana el cuerpo técnico y los compañeros me habían dado la confianza, por eso estoy muy contento. En el gol agarré la pelota afuera del área grande, de izquierda para la derecha, abrí el pie y le pegué, gracias a Dios entró”.

“Al final sufrimos porque jugamos contra uno de los punteros del campeonato. Argentinos es un rival duro pero nosotros los supimos mantener lejos del área y por eso conseguimos los tres puntos. En la semana veníamos practicando para contrarrestar el juego de ellos, supimos hacerlo muy bien y eso se notó, gracias al sacrificio de todos”, agregó el goleador.

La “Pantera” Bou también opinó: “Les tapamos todos los movimientos a Argentinos y nos salió bien. Ellos llegaron punteros, juegan muy bien, y por eso había que estar muy atentos”.

En la jugada del gol que me perdí me quería morir, no sé por qué le pegué tan fuerte, pero ya está, el equipo me apoya y sé que la próxima va a salir, hay que darle para adelante nomás. La verdad que es feo salir de la cancha después de errar un gol así, pero Mazzola está muy bien, hizo una pretemporada bárbara y se merecía entrar”, finalizó diciendo Bou.

Un “Franco-tirador”. Ya es final la obra maestra del gol que montó Franco Troyanski en el teatro de López y Planes. Unión, con estampida por venta de elememtos titulares, le ganó a uno de los punteros —Argentinos Juniors— y sumó tres puntos muy valiosos en el inicio del año. La gente armó el carnaval en las tribunas del 15 de Abril. Foto: Manuel Alberto Fabatía

Calderón, el discípulo de Bottinelli

Al juvenil defensor Franco Calderón le tocó reemplazar nada más ni nada menos que a Yeimar Gómez Andrade, pero la verdad es que no se notó la ausencia del zaguero colombiano. El pibe lo hizo muy bien y habló luego del partido: “Se me presentó esta oportunidad que me dio el técnico y la tuve que aprovechar. Se fueron varios compañeros y por eso se me dio esta chance, y había que cubrirlos de la mejor manera. La previa fue tranquila. Fui trabajando en la parte defensiva de acuerdo a lo que querían mis compañeros en cuanto a los cierres y los movimientos defensivos, pero todo salió bien”.

“Me ayudó mucho Bottinelli, me habló mucho, tanto en las prácticas como en el partido. Me anticipó cómo juega Argentinos, cómo se mueve el Tanque (Silva), algo que le agradezco mucho porque todo lo que me dijo se cumplió, yo sólo tuve que hacerle caso. Botti me dijo que me cuide del juego aéreo de Silva, que es una de sus cualidades, que no me pegue tan cerca en el mano a mano, y que no dude nunca en las decisiones, porque un erro en el fondo puede costar caro”, agregó el marcador central nacido en Hermoso Campo, localidad ubicada en la provincia de Chaco.