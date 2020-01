Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Formas correctas

ALFREDO SALOMÓN

“Nos hemos acostumbrado a hablar en forma tan incorrecta que pareciera que todo es natural y no es así y eso refleja la poca capacidad intelectual de los funcionarios generalmente. ¿Por qué decimos la señora vicepresidenta si el cargo es vicepresidente? En una orquesta no decimos el pianisto porque el que toca es un varón. Es pianista, sea varón o mujer. El cargo es presidente, vicepresidente. Lo mismo cuando decimos alumno o alumna, ¿por qué no decimos directamente alumnado? Se está deformando totalmente el idioma castellano, que proviene del español, a tal punto que parece correcto lo incorrecto”.

N. de R.: en la Real Academia Española consta que existe el femenino y masculino de tal vocablo (es decir vicepresidenta y vicepresidente, respectivamente). Por su parte Fundéu (Fundación del Español Urgente) indica que vicepresidenta es el femenino adecuado.



Destaca labor de barrendero

VECINA DE Bº EL POZO

“Por este medio, quiero agradecer y destacar la labor de un barrendero de Cliba que observé limpiando, barriendo eficazmente, arterias de mi barrio, puntualmente las calles Alejandro Greca y Ricardo Busaniche, el viernes 23, alrededor de las 7.30. Lo hacía con rapidez y a la vez prolijidad, un trabajo completo y también alrededor del contenedor que está en Greca y Busaniche. Qué importante sería que todos trabajaran así. Ojalá que lo manden siempre a mi barrio, así estaría mucho más limpio. Lo bueno y necesario sería que los vecinos, especialmente algunos inadaptados, acompañaran la tarea de limpieza de los servidores públicos, como el caso de este barrendero que menciono. Gracias por el espacio”.

Capacidad de asombro

EDGARDO URRACO

“La capacidad de asombro no se agota ante las intervenciones quirúrgicas como las que operan el corazoncito de un feto en el seno materno; ni al ver que acercando un celular a una canción, el “celu” en cinco segundos descubre el nombre de esa canción. Asimismo la capacidad de asombro se mantiene incólume ante los increíbles robots que cumplen tareas muy riesgosas para el hombre. Los avances de la tecnología al servicio de la medicina, la mecánica, la marina, la aeronáutica y las comunicaciones entre otras disciplinas, han posibilitado hechos que han superado la ciencia ficción, pero que no han inmutado a la capacidad de asombro. Si en un futuro muy lejano y como en un cuento fantástico, desaparecieran las guerras y los conflictos étnicos en el mundo; se convirtiera en un triste recuerdo el hambre en el planeta, se esfumara definitivamente la violencia en las calles y la agresión en algunas familias, y las ideologías políticas pasaran a ser un pensamiento único en favor del progreso de los países y del medio ambiente, entonces sí se agotaría la famosa capacidad de asombro; que según los filósofos es imprescindible en toda sociedad, pero claro, en un mundo casi ideal no haría falta”.

Reflexión

ERCILIO FERRI

“Un pueblo que no conoce su propia historia está limitado al presente de la generación que ahora vive. Por eso, no se comprende a sí mismo ni su presente, ya que no es capaz de referirlo a un pasado. Sólo a través de la historia puede un pueblo hacerse plenamente consciente de sí”.

Sociedad Protectora de Peatones

UNA LECTORA

“Le pido al diario que haga una nota al respecto. Yo estoy muy de acuerdo con que exista la Sociedad Protectora de Animales, coincido con que hay que cuidar a los animalitos, pero creo que habrá que crear una Sociedad Protectora de Peatones, porque ya no podemos, sobre todo en el barrio sur y sur-centro, salir a caminar tranquilos, abrir las puertas de nuestras casas, entrar por nuestros pasillos sin tener una serie de cuidados especiales. En mi familia ya hay varias personas que han sufrido mordeduras de perros, algunos callejeros y otros cuyos dueños son vecinos que no son responsables, que jamás los sacan con una correa, ni le han puesto un bozal. De modo que creo que amerita que el diario de alguna forma intervenga y haga una nota al respecto. Gracias por el espacio”.