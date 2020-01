Dallas retiró el dorsal 24 en homenaje a Kobe Bryant

Dallas Mavericks anunció que se suma a la serie de tributos que la NBA le rinde al fallecido Kobe Bryant y retirará el dorsal número 24 de la franquicia, a pesar de que el astro nunca jugó para el equipo texano a lo largo de las dos décadas en las que fue basquetbolista profesional.



El propietario del club, Mark Cuban, destacó que la camiseta número 24, la que identificó al astro de Los Angeles Lakers durante buena parte de su trayectoria, “no será utilizada nunca más” por un integrante de los Mavericks.



“Estamos shockeados y devastados por la muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna”, expresó un comunicado de la franquicia suscripto por Cuban.



“Kobe fue un embajador para nuestro deporte, una leyenda premiada y un ícono global. Por encima de todo eso, fue un padre dedicado y cariñoso. Su legado trasciende al básquetbol”, amplió el texto.

“Nuestros corazones están con todas las vidas perdidas y las familias impactadas por la terrible tragedia”, indicó el comunicado.

