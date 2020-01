https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se marcaron 25 goles Video: El show de goles de la fecha 17 de la Superliga

Este domingo finalizó la fecha 17, que tuvo un total de 25 goles en los 12 encuentros disputados.

El partido con más tantos fue Banfield vs Patronato, que igualaron 3 a 3. Por otra parte hubo dos encuentros que finalizaron 0 a 0, Gimnasia vs Vélez y Boca vs Independiente.