Avión iraní se despistó y terminó en una avenida

Un avión con 135 pasajeros a bordo se salió de la pista tras aterrizar en la ciudad iraní de Mahshahr, afortunadamente nadie resultó herido.

La aeronave perteneciente a la aerolínea iraní Caspian Airlines, vuelo 6936, partió de la capital Teherán y mientras se investigan las causas del accidente que terminó con con el avión en plena avenida, medios periodísticos de ese país indican que se produjo tras explotar una de sus ruedas durante el aterrizaje.

This one shows people getting off. Scary how so many are just hanging around the plane. #Iran pic.twitter.com/x0psWZY7Ql