Entretelones de la política provincial "No saben la que les espera..."

El concurrido encuentro radical del miércoles en los salones del Castelar tuvo discursos fuertes de la dirigencia partidaria -especialmente en cargos legislativos o en el llano- sobre el gobierno provincial y más contemplativos de intendentes y presidentes comunales.

Los legisladores se encargaron de explicarles a los intendentes todo el proceso de debate de los proyectos enviados por la administración de Omar Perotti sobre fines del año pasado y el destino. “La emergencia económica no contempla dinero para los municipios ni las comunas”, fue la clara advertencia.

Pero fue el senador de General Obligado, Orfilio Marcón, quien no dudó en advertirles a los intendentes que se vendrán tiempos durísimos. “Me tocó convivir 16 años siendo intendente (de Avellaneda) con gobiernos justicialistas y fueron duros y durísimos”, les aclaró para recomendarles hacer “tripas corazón” para administrar. Pero el discurso de Marcón fue más allá y advirtió que “el gobierno no tiene claro que hay tres poderes. Quieren tener una escribanía en el Poder Legislativo y no la tendrán”, aseguró.