La artista adolescente ganó las categorías principales de los premios de la música con un disco grabado en su casa. Rosalía y Alejandro Sanz se impusieron en los rubros en español.

Los premios Grammy 2020 coronaron a la pareja artística formada por Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell como los artistas con mayor impacto en la industria el año pasado. Billie Eilish se llevó el premio al Mejor Nuevo Artista de la industria de la música en Estados Unidos. “Bad Guy” es la Canción del Año y la Grabación del Año. El disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” es el Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo, la categoría en la que decidió ponerlo la Academia. La clasificación da un poco igual: también ganó álbum del año en general. Finneas O’Connell se llevó el codiciado premio de Productor del Año.

Billie Eilish hizo historia al ganar las cuatro categorías generales de los premios Grammy en un mismo año. Solo ha ocurrido dos veces en 62 ediciones de los Grammy. El anterior fue Christopher Cross en 1981. Adele ha ganado las cuatro categorías, pero en años distintos.

Grabaron el disco literalmente en su casa en el barrio de Highland Park, en Los Ángeles. “Hacemos música juntos en nuestro dormitorio”, dijo O’Connell en el escenario. “Y seguimos haciéndolo. Esto es para todos los chavales que hacen música en su dormitorio. Vais a ganar uno de estos”, dijo con el Grammy en la mano.

Antes de arrasar, Billie Eilish ya había hecho historia al ser la persona más joven nominada en las cuatro categorías principales de los Grammy. Las candidaturas se anunciaron cuando tenía 17 años y se presentó en la gala con 18. La edición de este domingo era la primera en la que había dos artistas nominadas en las cuatro categorías, Eilish y la rapera Lizzo.

Más ganadores

Lizzo fue la otra triunfadora de la noche con tres Grammy (incluyendo Mejor Performance Solista Pop). Nacida en Detroit y criada en Texas, en apenas dos años de éxito comercial Lizzo, una artista que vivió en su coche durante años antes del éxito, se ha convertido en un símbolo de superación y energía positiva.

En las categorías de música latina, Rosalía ganó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana o Alternativa Latina por “El mal querer”, la obra que la ha catapultado al estatus de artista global y que la ha llevado hasta el escenario de los Grammy. Ganó sobre los discos de Bad Bunny y J Balvin. El Mejor Álbum de Pop Latino fue para Alejandro Sanz por “El disco”. Sanz ha conseguido ya cuatro en toda su carrera. Ambos venían de triunfar en los Grammy Latinos el pasado noviembre.

Entre los otros triunfadores, “Igor”, de Tyler, the Creator es el Mejor Disco de Rap para la industria; “Social Cues”, de Cage the Elephant, es el Mejor Disco de Rock; “Father the Bride”, de Vampire Weekend es el Mejor Disco de Música Alternativa; “No Geography”, de Chemical Brothers, es el Mejor Disco de Electrónica; y “Venture”, de Anderson Paak, es el Mejor Disco de R&B. Merece especial mención Gary Clark Jr., que es el Artista del Año en Rock con el premio a la Mejor Canción (“This Land”), Mejor Álbum de Blues Contemporáneo y Mejor Interpretación Rock.