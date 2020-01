Viene Bianchi, se va Ortiz y buscan un "9"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El zaguero sabalero viajaba para someterse a la revisación médica en Buenos Aires. Se desconoce la modalidad, pero un zaguero va aTucumán y el otro viene a Santa Fe.

Había señales inconfundibles. La de Guille Ortiz en Colón: “Si es necesario me quedo el año y medio de contrato que me queda trotando en zapatillas”. Y la de Bruno Bianchi en Tucumán, pidiéndole al propio Ricardo Zielinski no concentrar para el partido debut ante Racing en el Cilndro de Avellaneda. Lo que pesaba es que en las muchas reuniones de José Néstor Vignatti y Miguel Abbondándolo, en nombre de Colón y Tucumán respectivamente, no podían ponerse de acuerdo. “Nos falta cinco para el peso”, decían. Algo que finalmente se destrabó en las últimas horas, por lo que Guillermo Ortiz viajó anoche con destino a Capital Federal para someterse hoy a la revisación médica de rigor. Lo propio haría Bruno Bianchi, llegando a Santa Fe en las últimas horas (se cree que se sumaría mañana a los entrenamientos sabaleros).

Lo que se desconoce cuál es la modalidad del mega-canje: préstamo, venta total definitiva o venta parcial de los dos zagueros. Sí trascendió que Ortiza firmará por dos años y medio en Tucumán; lo propio hará Bruno Bianchi en Santa Fe. Lo último que estaba en discusión era el famoso 15 por ciento de cada operación. “Se va a solucionar, porque Bruno quiere cambiar de aire en Tucumán y a Ortiz le pasa lo mismo con Colón”, aseguran.

En caso de concretarse, Bruno Bianchi sería la quinta incorporación para Diego Osella, luego de tener a dos que debutaron el sábado (el zaguero uruguayo Rafa García y el lateral izquierdo Rafael Delgado), al juvenil Agustín Doffo (ex Vélez, volante ofensivo) y lo ya dicho de Brian Fernández (libre de la MLS).

Como se recordará, el libro de pases de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) cerrará para todo tipo de operación —pases entre clubes y jugadores libres— este próximo viernes a la hora 20 en la AFA.

¿Qué es lo que busca ahora Colón en el mercado de pases?: un centrodelantero de área, con capacidad de gol. En realidad, partiendo de la base que Brian Fernández debiera darle efectividad en la red, está claro que “para jugar como muchas veces quiere Osella se necesita un 9 de área...bien metido ahí, entre los centrales. Y que tenga gol”.