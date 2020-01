Colectivos en emergencia: Santa Fe recibirá un 12% menos de subsidios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde este lunes, algunas líneas redujeron frecuencias en la ciudad. Los empresarios aseguran que “en estas condiciones” no saben si “terminamos la semana funcionando”. El 4 de febrero deben abonar salarios con un 17% de aumento. El Municipio continua gestionando una solución en Buenos Aires.

Si los subsidios no llegan en breve, “es casi inevitable la situación de paro”, reconoció Lucas Crivelli, el subsecretario de Transporte municipal. Foto: Manuel Fabatia

El Ministerio de Transporte de la Nación publicó este lunes en el Boletín Oficial el nuevo esquema de distribución de subsidios para colectivos del interior del país (Resolución 14/2020) por los próximos 120 días y, tal como se venía anticipando, es perjudicial para la ciudad de Santa Fe porque recibirá un 12 % menos de lo que llegaba hasta el año pasado.

En concreto, a la ciudad de Santa Fe se le asigna la suma de $ 21.324.522, 53, que abarca el subsidio al gas oil y la nueva pauta salarial que se debe afrontar desde la semana que viene (en enero ya se incumplió). En este marco, queda excluido el antiguo subsidio que se venía cobrando por $ 24,5 millones (Res. 1086), “por tanto estamos con un desfasaje de 3,5 millones mensuales (un 12 %) y la aplicación de una nueva pauta salarial”, explicó el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Santa Fe, Lucas Crivelli, con mucha preocupación.

De todos modos, aclaró que “Nación no cerró el diálogo” porque en la misma resolución (art. 10) expresa que en caso de que se presentasen situaciones extraordinarias en las que se verificase la existencia de un desequilibrio financiero en el sistema de transporte (como ocurre con Santa Fe, entre otras), las jurisdicciones provinciales y municipales podrán solicitar una asistencia excepcional y, de corresponder, hacerse lugar al pedido. A esta luz de esperanza se aferra Crivelli, quien está esperando que desde Buenos Aires le informen cuándo lo recibirán para tratar el caso particular de la capital provincial.

Demoras

A esto se suma la urgencia financiera. Lucas Fernández, representante de Autobuses Santa Fe, le dijo a El Litoral que “en estas condiciones, no sé si terminamos la semana funcionando”. De hecho, desde este lunes, sacaron el servicio directo que hacía la Línea 10. El Municipio está corroborando si hay disminución de frecuencias en otras líneas: “Estamos teniendo demoras adicionales a lo tradicional que van entre 3 y 5 minutos y estamos pidiendo las explicaciones correspondientes”, aseguró el funcionario.

“La fecha en la que se firmó esta resolución (27/1) no asegura que puedan dar los plazos para que se haga efectiva en tiempo y forma y llegue el dinero para afrontar las obligaciones que tiene el sistema a partir de la semana que viene, entre ellos el pago de un aumento salarial del 17%. Si no llegan es casi inevitable la situación de paro”, anticipó Crivelli , para quien “hoy el transporte está en emergencia”.

Si esto se firma, el boleto quedará congelado en sus valores actuales, como lo expresa el art. 5 del convenio (Anexo 3). Lo cual para la ciudad es otra complicación, porque con el último aumento de tarifa de septiembre de 2019 quedó muy desfasada: debería haber variado un 48,5% y aumentó el 34%. En ese momento, José Corral tenía muy buena sintonía con el gobierno nacional y la ciudad recibió un monto de subsidios más generoso que otras localidades. Al eliminarse ahora esos montos extras y tener una tarifa más retrasada que otras ciudades, se complica mucho más la situación local.

El Municipio está en una verdadera encrucijada: si adhiere al convenio actual, recibirá menos dinero del que necesita el sistema para funcionar y no podrá aumentar el boleto para compensar. Si no firma, no recibirá ni un peso de auxilio nacional. Todos los caminos conducen a un conflicto con el sistema, o a resignarse a perder calidad (menos unidades recorriendo las calles). En definitiva, “la propuesta complica muchísimo, es un golpe muy fuerte, y tanto Provincia como Nación van a tener que involucrarse para dar una respuesta porque sino va a ser complejo”, finalizó Crivelli.

¿Y el aporte de Provincia?

Según a resolución que se publicó este lunes, los Estados provinciales deberán efectivizar durante cada período mensual la transferencia a cada uno de los Municipios de su Jurisdicción de como mínimo un monto igual al 50% de la participación de cada uno de ellos respecto de la suma de acreencias liquidadas por el Estado nacional durante el período anual 2018.