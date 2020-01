https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.01.2020 - Última actualización - 13:58

13:56

Debía cuidarlo, pero aprovechó la vulnerabilidad del niño para abusar sexualmente de él. Su víctima logró hablar luego de pasar meses en otra institución y lo señaló: “Se llamaba Titi”.

Durante más de un año Continuará detenido el empleado de Casa Cuna que abusó a un niño Debía cuidarlo, pero aprovechó la vulnerabilidad del niño para abusar sexualmente de él. Su víctima logró hablar luego de pasar meses en otra institución y lo señaló: “Se llamaba Titi”. Debía cuidarlo, pero aprovechó la vulnerabilidad del niño para abusar sexualmente de él. Su víctima logró hablar luego de pasar meses en otra institución y lo señaló: “Se llamaba Titi”.

Un exacompañante convivencial de Casa Cuna quedó en prisión preventiva acusado de abusar sexualmente en reiteradas oportunidades a un niño que tenía a su cargo en dicha institución. José Manuel Postiglione, identificado como “Titi” por la víctima de 11 años, fue imputado por la fiscal Alejandra Del Río Ayala como “autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda” el pasado sábado 25.



Todo comenzó cuando el pequeño debió ser internado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” en septiembre de 2017, con una fractura de brazo. Como nadie acudió ni reclamó por él, se dio aviso a la, por entonces, Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, y lo ubicaron en el Hogar Casa Cuna, donde un hombre que debía cuidarlo lo violó en distintas oportunidades.



Poco más de un año más tarde, en febrero de 2019, el chico se escapó y tras ser encontrado a los pocos días se negó rotundamente a volver. Así que en octubre ingresó al Hogar Plenitud de Vida, en la localidad de Emilia. Era tanto el estrés que sufrió que tenía problemas estomacales y se negaba a tomar la medicación. El Director del lugar decidió intervenir, alarmado por el malestar físico y psicológico que claramente estaba sufriendo el chico, que por primera vez puso en palabras los horrores que había vivido, y señaló al responsable: “Se llamaba Titi”.



“El sótano oscuro”



Gracias a un abordaje interdisciplinario, y a la psicóloga del Hospital de Niños que lo trató desde que apareció solo en el nosocomio, el niño pudo explayarse: “Él me decía que si yo contaba algo me iba a meter en el sótano oscuro, que ya metió a tres hermanos que los dejó morir de hambre y miedo”.



La fiscal Del Río Ayala comentó que fue en un “marco donde debía tratarse de mejorar su situación de calidad de vida y emocional” donde ocurrieron los hechos, y señaló: “Quiero dejar en claro que más allá de que esto pasa en un Hogar donde los cuidados deben ser mayores, lo cierto es que tampoco se lo puede responsabilizar directamente por la conducta de una persona. Porque además estos casos no ocurren a la vista de todo el mundo, es la particularidad que tiene la violencia sexual, no estamos hablando de alguien que castigaba a un niño y lo encerraba a la vista de todos. Estamos hablando de abusos sexuales reiterados en un período, que claramente el niño dice que esto pasaba cuando estaban los dos solos”.



En ese sentido, expresó: “Debo destacar que Casa Cuna ni bien se radicó la denuncia, y tomó contacto con esta información, lo primero que hizo fue desafectarlo -a Postiglione, como corresponde”.



“Mayor responsabilidad”



La dra. María Soledad Estrada, representante del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp), aseguró que José Manuel Postiglione “manifestó su absoluta inocencia”, y que “los elementos reunidos hasta ahora no son suficientes” ya que no sería necesaria la prisión preventiva de su pupilo para tomar declaración a sus ex compañeros y a la víctima.



Pero el juez de la IPP Rodolfo Mingarini no lo vio así, y se explayó sobre cómo “la responsabilidad que asumió el imputado implicaba mayor dedicación” y que “en esa situación de mayor responsabilidad, llevó adelante este tipo de conductas, que se trata de un abuso sexual con acceso carnal”. Por eso resolvió convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo José Manuel Postiglione.



Revincularse



Tras conocer los abusos que el chico sufría, se pudo entender la conducta del mismo, que es reacio al contacto físico, tiene miedo de dormirse y cuando lo hace tiene pesadillas, le cuesta explicar lo que siente y tiene problemas de conducta.



Después de todo lo sufrido, ahora el pequeño de 11 años comenzó a revincularse con sus tíos.

Más víctimas



La fiscal Alejandra Del Río Ayala afirmó que si bien no se conoce otra víctima, es algo que nunca se descarta.