https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.01.2020 - Última actualización - 14:44

14:43

Nuevo ciclo Crespo asumió en Defensa y Justicia

Hernán Crespo asumió este lunes como entrenador de Defensa y Justicia, y dijo que estar en el club lo pone "realmente feliz" porque se "identifica" con su "línea de juego y conducta".



Crespo, que reemplazó a Mariano Soso, quien renunció sorpresivamente el martes pasado porque la dirigencia no pudo retener a jugadores clave de su plantel, dirigió su primer entrenamiento en el predio del "Halcón".



El ex DT de Banfield ya había estado presente el domingo en el estadio "Norberto Tomaghello", cuando Defensa y Justicia goleó a Talleres de Córdoba por 4 a 1, en la reanudación de la Superliga, por la fecha 17.



El estreno de Crespo al frente de Defensa, que tiene 24 puntos en la Superliga, será el próximo sábado a las 19:40 con una difícil visita a Atlético Tucumán (26).



"Me eligieron para seguir una línea de juego, de conducta, que seguramente me identifique. Hace mucho tiempo viene con una filosofía desde el club al proyecto deportivo, y que no es un caso que obtenga resultado. Por eso dije que ser elegido para seguir con esto es una gran responsabilidad", explicó en conferencia de prensa.



Crespo, de 44 años y que dirigió 15 partidos a Banfield, reconoció que es "una responsabilidad" este desafío, con el crecimiento sostenido de los últimos años.



"Es una responsabilidad por todo lo que viene haciendo la institución desde hace años con (Mariano) Soso, (Sebastián) Beccacece, (Jorge) Almirón y (Ariel) Holan. Es hermoso que me hayan elegido para continuar ese legado", explicó.



Uno de los objetivos próximos principales para el "Halcón" será su primera participación en la etapa de grupos de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Olimpia de Paraguay, Santos de Brasil y Delfín de Ecuador.



"Esto que va a pasar dentro de un mes será algo histórico, fantástico para la institución, para la gente y para mí. Es algo que se han ganado en el tiempo por lo que se vino haciendo y que te llamen a dirigir un club que va a jugar la Copa Libertadores no se da todos los días. Estoy realmente feliz", cerró.