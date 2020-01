Bruno, el perro abandonado en un tren, se recupera del maltrato

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 27.01.2020

16:58

Bruno fue rescatado de un vagón de un tren de cargas que descarriló en Santa Fe, abandonado, maltratado, desnutrido y deshidratado. Ahora, busca una familia muy resonsable que le de un hogar.

La historia de Bruno es muy triste. Fue rescatado la semana pasada por santafesinos, luego de que las autoridades lo encontraran atado y lastimado dentro del vagón de un tren que descarriló en la ciudad.

Bruno ahora está en buenas manos con la Gente de SOS Pitbull Santa Fe, pero necesita muchas cosas para su recuperación. Según indican desde la organización, “le gustan los sobrecitos” y “también necesita medicación”. Para colaborar con comida, medicación (Cefalexina y Prednisolona) o dinero, se pueden acercar a SOS Pitbull Santa Fe, Saavedra 3448 de la ciudad de Santa Fe (y de paso conocerlo) o mandar un mensaje al 342 154359514 / 342 154768400 para coordinar.

Adopción “super responsable”

Adoptar a Bruno no es fácil porque la mayoría de los amantes de los animales tienen varios o al menos uno y con perros que no congenian con otros es difícil llevar a cabo una adopción... Pero no imposible. “En algún lugar está esa persona que quiera tener una compañía como Bruno...”, piensan en SOS Pitbull.

Pero a los interesados en adoptarlo les pedirán:

☑️Tener espacio o patio grande para recreación.

☑️Bien cercado y/o Tapiales de más de 3 metros.

☑️Sin otros animales.

☑️Solvencia para cubrir su alimentación y gastos veterinarios.

☑️Mucho amor y mimos para dar.

☑️Saber jugar a la pelota con Bruno.