"La labor de representación es muy cercana desde siempre"

El representante territorial por el departamento Las Colonias mantuvo encuentros con autoridades de instituciones intermedias de Matilde, Plaza Matilde y San Jerónimo Norte.

“Logramos generar un círculo virtuoso de cercanía que, basado en la confianza, logra que llevemos adelante un trabajo cooperativo y complementario con el objetivo final de seguir transformando la realidad de nuestras comunidades siempre en positivo. Esta manera de hacer que tenemos con los jefes de los gobiernos locales y quienes integran las instituciones intermedias nos permite seguir avanzando en soluciones concretas como en esta oportunidad en Matilde, Plaza Matilde y San Jerónimo Norte”, explicó el legislador provincial.

Samco en Matilde

En la localidad de Matilde, el Senador Pirola fue recibido por el personal del Samco de la localidad quienes le manifestaron las necesidades edilicias y de cargos que tienen en el efector de salud, la oportunidad sirvió además, para concretar la entrega de un aporte económico al director Dr. Claudio Gerstner.

“Toda gestión, aporte o coordinación en acciones conjuntas para seguir impactando positivamente en un área tan relevante como lo es la salud de nuestras comunidades permanece en nuestra agenda de trabajo, la que se nutre del diálogo permanente con quienes trabajan en nuestras comunidades muy cerca de los vecinos”, confirmó Pirola al finalizar el encuentro.

Deporte y educación en Plaza Matilde

Luego se dirigió a Plaza Matilde donde fue recibido por miembros de la cooperadora de la Escuela Nº 311 “Estanislao Zeballos”, allí luego de recorrer las instalaciones de la Institución Educativa, hizo entrega de un aporte comprometido oportunamente que será destinado a solventar los costos de mantenimiento y puesta en valor de la infraestructura del edificio escolar.

También llegó hasta el Club 20 de junio, para visitar las obras que se encuentran realizando y recabar información de primera mano sobre las necesidades y proyectos de quienes trabajan en la institución deportiva.

En San Jerónimo Norte

En la flamante ciudad, Rubén Pirola fue recibido por su intendente Carlos Volpato, y luego de una reunión en la que avanzaron en la coordinación de gestiones futuras para la localidad, el legislador hizo entrega de equipamiento para realizar jornadas culturales.

Una experiencia innovadora en la rendición de cuentas. “La innovación que de manera permanente llevamos adelante es muy agradecida por los habitantes de Las Colonias que saben pueden informarse en primera persona y de manera directa de todas y cada una de las actividades que llevamos adelante en función del cargo con el que me han distinguido es así que cada día son más quienes se suman con su número de teléfono celular a nuestra lista de distribución, que vía Whatsapp me permite rendir cuenta de lo actuado en primera persona. A todos quienes se comprometen y permiten generar este cambio de paradigma en la rendición de cuentas, darles nuevamente las gracias y a quienes todavía no se han sumado invitarlos a dejar su mensaje, siguiendo este link http://bit.ly/2GrbHei.