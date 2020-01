https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la ciudad de Santa Fe Entregarán la Tarjeta Alimentar desde el próximo 17 de febrero Serán cerca de 15 mil los beneficiarios. El operativo tendrá lugar en "La Redonda" y demandará unos cinco días. Habrá estrictos controles para los comercios adheridos y también para los dueños de las tarjetas.

A partir del próximo 17 de febrero, se llevará a cabo la entrega de las tarjetas del “Programa Alimentario Argentina”, en la capital santafesina. El operativo para obtener el plástico será en “La Redonda, Arte y Vida Cotidiana” (Salvador del Carril y Belgrano). En toda la provincia serán 110.000 los beneficiarios, 15.000 de ellos, de la ciudad de Santa Fe.

Este martes, el Gobernador Omar Perotti, junto al Ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, recibieron en dicha cartera al intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, para articular los trabajos de manera adecuada.





Tras el encuentro, Capitani fue quien brindó detalles de la ‘Tarjeta Alimentar’. “La idea es hacer la totalidad de la entrega durante cinco días aproximadamente. Estamos pensando en hacer tres turnos, desde las 7 de la mañana y hasta las 15. El operativo será en La Redonda. Nación exige un lugar que permita agilidad para que la gente (que cumpla con todos los requisitos) pueda, de forma rápida, obtener la tarjeta. Por ende, junto a las autoridades municipales, pensamos que La Redonda es el lugar indicado. La metodología será de acuerdo al número de documento, por lo que también debemos coordinar el trabajo con la gente de Anses y Banco Nación”.





A raíz de algunos inconvenientes que hubo con el mal uso de la tarjeta en algunos comercios de Buenos Aires, el Ministro aseguró que “habrá controles” y que está trabajando la Secretaría de Comercio Interior. “Desde allí se comunicarán rápidamente con el comercio todo tipo de denuncias relacionadas. Serán muy severas las sanciones que se aplicarán para aquellos comercios que no cumplan con lo que establece el protocolo de Nación”.





En Concordia también se detectaron algunas irregularidades: los titulares vendían sus tarjetas. “También para ellos el control será muy fuerte por parte de la provincia, pero también los municipios tendrán una actitud de control importante para que no se presenten desviaciones en cuanto al uso de la tarjeta”, afirmó Capitani.





El titular de la cartera de Desarrollo Social también se refirió a la continuidad o no de la tarjeta de ciudadanía. “Estamos analizando un nuevo formato.



Que hoy sea de 300 pesos es irrisorio, tal como lo dijo el Gobernador Perotti. Tenemos un presupuesto, que nosotros no hicimos, y que hoy muestra que tuvimos una inflación en materia de alimentos de un 56% y el aumento del presupuesto, respecto al de 2019, de un 23% o 24%, con lo cual ahí ya se produce un desfasaje importante. Necesitamos la nueva Ley de Emergencia que permita que esos recursos se puedan volcar a las prioridades que se fijaron como, por ejemplo, el tema alimentario”, concluyó.