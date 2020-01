Llegaron Cecchini y Caicedo: son siete las caras nuevas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

También se incorporará el “Pajarito” Juárez, delantero de Gimnasia de Jujuy, pero seguiría hasta que termine la B Nacional en el equipo del norte del país. Desmienten que se apunte a más delanteros.

Unión espera el partido del sábado ante Estudiantes ya con las incorporaciones de Jorge Zules Caicedo y Emanuel Cecchini, quienes este martes por la mañana estuvieron en Casasol, presentándose al resto de sus nuevos compañeros.



Caicedo y Cecchini se suman a Assis (ya habilitado), Cabrera, Cañete, Luna Diale y Elizari. A ellos se va a sumar el jujeño Daniel Juárez, un volante o media punta que apareció en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, hizo dos goles, tiene 18 años y se habla muy bien de él.





Si bien no se lo confirma todavía de manera oficial en Unión, desde Jujuy se dice que llegaron buenas noticias para Marcelo Herrera, DT de Gimnasia. Afa aprobó el cuarto cupo y Daniel Juárez se quedará hasta junio.





Por la lesión de Matías Córdoba, rotura de ligamentos cruzados, el “Lobo” pidió incorporar un cuarto refuerzo para el segundo semestre. Si bien el “Pajarito” Juárez estaba en el equipo, su venta a Unión de Santa Fe hizo que pase a pertenecer al elenco tatengue, indica el diario El Tribuno de la capital jujeña y, por ende no podía permanecer en Jujuy. Y aclara que este junto a Morales Santos y su representante viajan a Santa Fe para finiquitar detalles de la transacción. y que el futbolista se quede en Gimnasia hasta junio.





Juárez tuvo un muy buen semestre, lo que le valió importantes elogios, marcó dos goles y al inicio del año estuvo en los planes de Talleres de Córdoba. Sin embargo, en los últimos amistosos, salvo ante Zapla que no estuvo presente, Marcelo Herrera incursionó con el atacante “albiceleste” como carrilero por la izquierda, pero está claro que su puesto natural es el de atacante o media punta, según se dice en Jujuy.





Unión no se ha retirado del mercado, cuyo cierre es el viernes. Todavía se busca otro marcador central (por la rotura de ligamentos cruzados de “Paloma” Godoy) y se ha desmentido la llegada de otro delantero.







Se fue Jara





Los caminos de Gonzalo Jara y Estudiantes ya no serán los mismos y el futbolista rescindió su contrato. La decisión se confirmó este lunes, luego de que se llegara a un acuerdo entre ambas partes.





Según trascendió, el chileno cortó su vínculo y quedó con el pase en su poder. En consecuencia, Estudiantes no deberá pagar nada a cambio de los 6 meses que aún le restaban de contrato al jugador.





Aunque los protagonistas nunca lo reconocieran públicamente, luego del encuentro por Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, hubo un cortocircuito entre Gonzalo Jara y Milito que marcó la continuidad del defensor.





Desde ese momento dejó de estar en los primeros planos de la consideración del DT y sumó escasos minutos en el cierre del 2019. Durante esta pretemporada el panorama no cambió y todo hacía indicar que se iría rápido de la institución. Sin embargo esto no ocurrió, hasta que en las últimas horas dirigentes y el futbolista pudieron llegar a un acuerdo.





Gonzalo Jara había tenido ofrecimientos del fútbol mexicano, como así también de Godoy Cruz, de la Universidad de Chile y otros clubes de su país, lugar donde continuaría su carrera profesional.





Por otra parte, se dice que ya arregló su situación en Manchester y que en las próximas horas llegará Marcos Rojo para sumarse al plantel de Milito.