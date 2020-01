Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Políticos diagnosticadores

UN ARGENTINO

“Estoy sorprendido porque me vuelvo a encontrar con políticos diagnosticadores, que ‘diagnostican’ que la realidad es una desgracia. Que la situación económica es muy mala; que estamos endeudados hasta los ejes. Y descubro, con sorpresa, que los mismos diagnosticadores son los que ocuparon las bancas en el Congreso, los que estuvieron con cargos con posibilidades de oponerse a las medidas del nefasto gobierno de Macri; pero les pregunto a los legisladores del PJ, a los de la izquierda, a los del socialismo ¿adónde estuvieron estos 4 años si no fue votándoles el presupuesto al oficialismo, no oponiéndose a las medidas, lo que perfectamente hubieran podido hacer. No insistiendo con la ley antitarifas. ¿Adónde estuvieron? Y por otro lado, las políticas económicas del actual gobierno no se diferencian mucho de las implementadas por Macri. Entonces, les reitero señores: ustedes también son culpables de esta situación, por omisión, por traición, por no poner la cara, son culpables. Y se los digo a todos los que ocuparon bancas. También a nuestro señor gobernador, senador en la época de Macri”.

Recaudación y servicios

RAÚL PONCE

“Al intendente Jatón: por favor, dé a conocer lo recaudado en concepto de tasa municipal 2020, ya que el 13/1 venció la primera cuota y el 20 del mes en curso venció el pago contado por todo el año. Y esto se lo pido porque por ejemplo Zoonosis municipal está paralizada desde el año pasado; no hay veneno para combatir las ratas, contra el dengue, lo poco que se hace es por parte de la provincia; tampoco se están haciendo castraciones de mascotas. Con la planta productora de asfalto tampoco pasa nada. Alumbrado público, no existe, no hay balastros, no hay focos, ni cables, ni camiones. Se hizo una licitación y usted lo sabe: no se presentó nadie a la licitación. La provincia está cambiando los focos viejos por los led. Lo digo puntualmente, por la zona de Gral. Paz y Galicia: a los que no funcionaban, les pusieron los led y siguen sin funcionar igual. ¿Quién controla, señor intendente? Pónganse las pilas y salgan a recorrer”.

Responsables

UN LECTOR

“Las políticas económicas de este gobierno hasta ahora, vienen siendo nada más que un ajuste, que si lo hubiese hecho Macri le hubieran incendiado la Plaza de Mayo. Evidentemente la situación del país es catastrófica en lo económico y no le queda mucho margen de maniobra al gobierno. Pero, digo, si se le exige tanto sacrificio a la gente, si se le van a rebajar hasta las jubilaciones a los pasivos, si no se le va a hacer aumentos de sueldo a los activos que iguale la inflación; un montón de medidas bastantes restrictivas, opino que los causantes de este desastre tienen que ir a juicio. No puede ser que la crisis siempre la paguemos los ciudadanos. Además que en estos 4 años de macrismo nefasto, ¿dónde estaban los legisladores de la oposición?, porque hasta donde yo sé le votaron todo estos 4 años. ¿Qué hay aquí, cómplices?”.

Alcoholemia 0

VECINA DE CANDIOTI SUR

“¡Excelente mensaje el del señor Gabriel Gil! Los mayores que salimos a cenar alguna noche o a comer una pizza con dos lisos no podemos manejar, porque seguro te paran para el control. Vivo a una cuadra de un boliche bailable, que no está sobre la ruta, sino en zona centro. Y observamos el grado de alcoholismo con que salen los jóvenes y no tan jóvenes en autos, motos haciendo barbaridades, a toda velocidad, a contramano ¡haciendo picadas! Jamás pero jamás, en años, vi control de alcoholemia, y eso que reclamamos tantas veces. La costanera santafesina es un muestrario de autos que parecen bares o boliches, toman adelante de los inspectores y éstos no actúan. Así que, señores funcionarios, pónganse las pilas y actúen donde está el problema y que esto no sea sólo recaudar y recaudar”.