https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.01.2020 - Última actualización - 18:23

18:10

Tribuna de opinión (por Juan José Sagardía) Inseguridad y la institución policial La policía de la provincia de Santa Fe es la que se debe hacer cargo de actuar en el territorio provincial y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Por Juan José Sagardía

Se habla, se habla y eso, se habla, de la inseguridad. Robos, asesinatos, droga... una permanente violencia que la comunidad viene soportando desde hace años. Lógicamente, con Ley de Emergencia en Seguridad.

Después de tantos años de inseguridad, mientras los gobiernos transitaban sin pena ni gloria, con el agravante de que durante cada gobierno que pasaba la violencia aumentó, podemos concluir que la inseguridad es la única producción que da mano de obra y que está en crecimiento.

Violencia e inseguridad son como el dolor, “hasta cuándo duele el dolor, hasta que uno se acostumbra”... y ya estamos acostumbrados, tan es así, que cuando te roban, violan tu domicilio, te golpean, te queda el consuelo “y... no me mataron”, pero te arruinaron la vida y, claro, parece que eso no tiene valor para los Sres. Jueces que administran la Justicia.

No hay un gobernante, ni funcionario, ni legisladores -responsables de la Administración del Estado-, que seriamente haga una propuesta concreta para resolver el flagelo de la inseguridad..

Para encontrar una solución, lo menos que tenemos que hacer es hablar con los protagonistas que van detrás de cada acontecimiento delictivo que se produce, y es decir con el policía o la policía.

¿Le hemos preguntado cuál es protocolo que puede llevar a cabo un policía para evitar o actuar ante un delito, cualquiera sea la magnitud del mismo? ¿Qué facultades tiene el policía para actuar? ¿Lo puede hacer por acción propia, lo tiene que hacer con autorización previa? ¿Que garantías lo respaldan durante el cumplimiento del deber?

Concretamente, ¿cuáles son las normas que determinan el cumplimiento del deber del policía?

¿Nos hemos preguntado para qué existe en la provincia la institución policial?

Creo que más allá de conjeturar, lo primero que nos debemos es una aclaración: ¿para qué tenemos una institución policial, para garantizar la seguridad de los ciudadanos de la Provincia de Santa Fe o solamente para que estén por ahí? ¿Para qué carajo está la policía? ¿Será que solamente tenemos que aceptar que es una institución corrompida, pero que hay mucha gente buena?

Me pregunto qué funciones tiene un fiscal ante un delito, debe autorizar intervenciones, ingresos a propiedades y otros procedimientos; sin esa autorización el policía nada puede hacer y mientras tanto los delincuentes se hacen un picnic.

La institución policial depende del gobierno de la provincia y dentro de ella del ministro de Gobierno. Los fiscales pertenecen a la justicia y están para acusar a los delincuentes que la policía entrega a la justicia, mientras los jueces deben otorgar la pena que corresponda.

Vuelvo a la propuesta de origen, por qué los responsables del gobierno no le consultan a la policía toda cuál es la propuesta que ellos harían sobre las metodologías necesarias para operar y de ese modo analizar la visión real de su función.

Todo lo que está escrito y todas las normas que existen no sirven, y a las muestras nos debemos remitir. Será posible que no exista en la comunidad santafesina gente proba que pueda colaborar en este sentido.

Será posible que los funcionarios políticos conformen una mesa de trabajo con representantes de la policía, representantes de los fiscales, representantes de los jueces, legisladores y entre todos analicen cómo debe ser la institución policial en el cumplimiento de su deber y en la defensa de la comunidad.

Como un aporte, la institución policial -y su principal responsable, el Jefe de la Policía-, debería estar administrada por ciudadanos que no pertenezcan a la estructura de la policía junto al ministro de Gobierno.

Hace bastante tiempo opiné sobre la inseguridad y comenté que nuestra provincia, la Invencible Provincia de Santa Fe, estaba tomada por las Fuerzas Federales o sea por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que significa una literal intervención a la Provincia. Si aceptamos que las Fuerzas Federales invadan nuestro territorio significa que no tenemos capacidad operativa con nuestras Fuerzas Policiales Provinciales, eso es como arriar nuestra bandera.

Son recurrentes los comentarios acerca de que no se puede combatir la delincuencia, ni el narcotráfico con la Fuerza Policial existente. Entonces, deberíamos hacer un análisis del costo presupuestario que nos significa la Policía y analizar qué nos sale más económico si nuestra policía o pagar los gastos que nos ocasionan las Fuerzas Federales. Sería importante conocer los números.

Nuestra provincia de Santa Fe -fundamentalmente nuestra ciudad de Santa Fe- fue señera en la lucha en contra del centralismo de Buenos Aires (hoy Capital Federal); pero en la actualidad desde el poder político del Ejecutivo Nacional se genera una invasión territorial para morigerar la delincuencia, aunque es dable reconocer que fuimos nosotros los que solicitamos esa ayuda. La realidad es que hace años que tenemos las Fuerzas Federales y sin embargo, la delincuencia aumentó. Esta no es una estadística mía, lo dicen los que gobiernan.

De poco valió el grito de los Pueblos Libres y Federales en la Declaración de la Independencia del año 1815, liderado por el uruguayo José Gervasio Artigas, quien a través de su gesta en la ciudad de Santa Fe, logró que el representante de la Junta de Buenos Aires se retirara y se nombró al Primer Gobernador de la Provincia al Patriarca Dn. Francisco Antonio Candioti. Luego, a través de los años y gracias a lucha de nuestro prohombre, el Brigadier General Estanislao López, se generó el glorioso antecedente que derivó en la firma en nuestra ciudad de la Constitución de la Confederación Argentina en 1853, sin la participación de la Provincia de Buenos Aires.

Soy un ciudadano preocupado por la inseguridad y quiero confiar en la Fuerza Policial que tiene nuestra provincia de Santa Fe. Se debe jerarquizar a la Fuerza Policial de la Provincia de Santa Fe, capacitando y profesionalizando a la misma.

Se me ocurre un caso hipotético, qué pasaría si Entre Ríos o Córdoba nos invaden. ¿Qué fuerza policial va a defender nuestro patrimonio, la Fuerza Policial Provincial actual, la que capacitemos, o las Fuerzas Federales que nos han invadido?

Concretamente, ¿quién se hace cargo de la seguridad de los ciudadanos de la Provincia de Santa Fe?

Los ciudadanos de a pie deberíamos generar una Ley que para cada delito que se le cometa a un ciudadano de la Provincia, y la Provincia deberá resarcir a la víctima, por los daños recibidos.

Será posible que los funcionarios políticos conformen una mesa de trabajo con representantes de la policía, representantes de los fiscales, representantes de los jueces y legisladores para analizar cómo debe ser la institución policial para cumplir su deber en la defensa de la comunidad.