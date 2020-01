Barrio Los Ángeles: reclaman luminarias y obras para la plaza

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una vecina dialogó con El Litoral y solicitó a las autoridades “ enfocarse un poquito más en la zona norte”.

En sintonía con los pedidos de otras barriadas, Los Ángeles también tiene solicitudes para el municipio: “de mínima”, mantenimiento de las calles, iluminación y obras para su plaza.

Así lo manifestó una vecina, quien indicó que pretenden, primero, “comenzar con la plaza, que es el corazón del barrio, donde los chicos se pueden expresar a través del juego y un poco también hacer escuchar esto, que necesitamos que la Municipalidad venga, corte el pasto, levante la basura”.

“Sobre todo el tema de las calles, que haya un mantenimiento, porque no se pide asfalto -que también es importante pero es otro tipo de presupuesto- necesitamos mantenimiento, somos vecinos que estamos al día como corresponde con los impuestos y esa respuesta de parte del municipio no se ve, nunca”, indicó. En el mismo sentido, dijo que “no se puede circular, no se puede entrar a los barrios días de sol y menos se puede entrar cuando llueve”.

“El tema de la iluminación también, por esto de la inseguridad, se rompe un foco y pasan meses que estamos reclamando para que vengan a poner un foco, es una vergüenza”, lamentó la vecina. Y concluyó: “lo que necesitamos es que nos escuchen y empiecen a enfocarse un poquito más en la zona norte, porque estamos totalmente olvidados; queremos que la Municipalidad nos responda”.