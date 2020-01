Paraná: sigue la intriga por "el pez" y se multiplican los pedidos para que lo mantengan

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este lunes, la figura de un pez que apareció en un talud del acceso al Túnel Subfluvial sorprendió a quienes pasaban por el lugar y rápidamente la intervención artística tuvo amplia repercusión en la ciudadanía que se manifestó a favor de la obra. Pero el autor de la figura sigue siendo un misterio. En un principio se creyó que era un empleado municipal, pero desde la comuna lo desmintieron y dieron a conocer que si no aparecía quien lo había hecho cortarían el pasto. Tenés que leer ¿Alienígenas sabaleros en Paraná? Ante la buena repercusión que la intervención tuvo en la opinión pública, la Municipalidad informó que "no está previsto intervenir el dibujo del pez en el talud de acceso al Túnel y tampoco el área se encuentra en la búsqueda de la persona que realizo dicha obra", aunque “cuando las cuadrillas realicen mantenimiento y por el largo del pasto en la zona requiera, se intervendrá. Mientras tanto, no se realizará ninguna acción particular". Además, desmintieron que el pez sea obra de un trabajador municipal. “Y tampoco vamos a buscar a quién la hizo”, anunciaron.