Insólito: Le sacaron dos amarillas seguidas por diferentes faltas y fue expulsado

Un hecho insólito ocurrió en una liga semiprofesional de Inglaterra, cuando un árbitro le sacó dos tarjetas amarillas seguidas a un mismo jugador por dos faltas que cometió en la misma jugada.

El suceso ocurrió este 28 de enero en el encuentro entre Garforth Town y Bridlington Town (1-1). El defensa del Garforth, Alex Low, cometió una falta en ataque intentando evitar una contra del equipo rival. El juez dio "ley" de ventaja y el mismo jugador cometió una falta en el borde de su propia área, por lo que fue doblemente amonestado y expulsado.

El propio club del deportista expulsado se mostró sorprendido: "Esto es algo que no se ve todos los días. El árbitro le mostró tres tarjetas seguidas a Alex Low", escribió el Garforth Town en su cuenta de Twitter.

Here's something you don't see every day...

The ref gives Garforths' Alex Low three cards at once 😲🙋‍♂️ pic.twitter.com/A6a9itEc0O