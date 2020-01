https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la resolución del gobierno Créditos UVA, la voz de los santafesinos damnificados

El gobierno nacional anunció un nuevo plan para deudores de créditos hipotecarios UVA y los destinatarios no quedaron conformes. Por eso se manifestarán este jueves a las 18.30 en distintos lugares del país: en Buenos Aires se concentrarán frente al Banco central; en Santa Fe, en la puerta del Banco Nación, en San Martín y Tucumán.

El esquema establece una convergencia a lo largo de los próximos 12 meses de las cuotas que permitirá evitar un salto del 26% en el valor de cuota previsto a partir de febrero, a raíz del congelamiento establecido en septiembre pasado.





Flavio Marty es uno de los referentes del grupo “Hipotecados UVA Santa Fe Autoconvocados. En diálogo con El Litoral explicó el malestar que generó la medida: “En el colectivo estamos dolidos y asombrados de esta ‘no medida’, como le decimos nosotros, porque habíamos tenido reuniones con (la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia) Bielsa antes de las elecciones y nos había dicho que iban a tomar otras medidas respecto a nuestro tema, pero con esto que anunciaron lo que hicieron fue defender el crédito, lamentamos que se pongan de lado del banco y no de la gente”, aseguró.

Marty explicó que “para quienes no estaban incluidos en el congelamiento sigue todo igual, y los que estaban, ese 26 %, se lo van a distribuir en 12 meses, pero será junto con el aumento mensual, o sea que en marzo vamos a estar en el mismo lugar, no es una solución para nadie, no vemos dónde está el esfuerzo compartido que tanto se ha hablado. Acá el esfuerzo lo vamos a seguir haciendo los que pagamos”.